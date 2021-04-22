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Sağlık Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı yaza uygulanacak mı?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı yaza uygulanacak mı?

Erciyes aşısı ne zaman kullanılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli ve milli aşının durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yerli aşı ne zaman kime yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:41:00 -
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı yaza uygulanacak mı?

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için toplumun yüzde 70’inin aşılanması gerekiyor. Bu sebeple yerli aşı önemli bir yere sahip. Peki, yeri aşı ne zaman uygulanacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı yaza uygulanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir" dedi.

Bu dönemde yaygın olarak aşılama yapma imkanının da olabileceğini aktaran Koca, "Bir diğer önemli aşı adayımız virüs benzeri parçacık aşısı ise Faz-1 deneylerine kamu hastanemizde başlamış ve şu ana kadar sorun görülmeden başarıyla devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Koca, ikinci bir inaktif aşı adayının daha Faz-1 klinik çalışmasının 10 gün kadar önce başladığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Sevindirici şekilde çalışması devam eden aşı adaylarımız için aşıya bağlı olumsuz bir olay gerçekleşmemiştir. Bu günlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır. Bir diğer inaktif ve intranazal sprey olarak uygulanan iki yeni aşı adayımız da Faz-1 çalışmalarına başlama safhasındadır. Son olarak adenövirüs temelli bir vektör aşımızın da Faz-1 çalışması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam etmektedir. Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."

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