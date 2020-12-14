Yerli aşı ne zaman uygulanır? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşıların önemi son derece büyük. İlk etapta Çin’den gelecek aşılar birinci gruba uygulanacak. Aşıların herkese ulaşabilmesi için yerli aşının devreye girmesi son derece önemli. Peki, yerli aşı ne zaman kime yapılacak?

Yerli aşı ne durumda? | Yerli aşı ne zaman çıkar?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının faz-1 ikinci dozlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" ifadelerini kullandı.

ERAGEM'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında, faz-1 kapsamında gönüllülere ilk doz 5 Kasım'da, ikinci doz ise 26 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda sık sık nisan, mayıs ayı gibi yerli aşının uygulanabileceğini tahmin ettiklerini ifade ediyor.