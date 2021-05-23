Erciyes Üniversitesi tarafından yürütülen koronavirüs aşısında bilindiği gibi faz 2 çalışmaları neticelendi. 250 gönüllünün katıldığı faz 2 çalışmaları sonunda gönüllülerde yüzde 100 antikor oluştuğu öğrenildi. Faz 3 çalışmaların ise mayıs ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Aşı için gönüllü olmak isteyenler ise nereden nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyor. Peki, Erciyes aşısı için nasıl nereden gönüllü olunur?

Yerli aşı için gönüllü nasıl olunur?

Yerli aşının faz 2 çalışmalarına 250 kişi katıldı. Faz 3 çalışmaları içince 10 bin kişi üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor. Aşı gönüllüsü olmak isteyenler Erciyes Üniversitesi web sitesinden iletişim bilgilerini öğrenip detaylı bilgi için yetkililerle görüşmesi gerekiyor.

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