Yerli akaryakıt şirketi konkordato istedi

Yerli akaryakıt firmalarının öncülerinden olan Çekoil konkordato istedi. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran firmaya 3 ay mühlet verildi.

1992 yılından bu yana akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar Akaryakıt A.Ş. konkordato talebi ile Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Şirketin en bilinen markası, Türkiye'de 70 bayisi bulunan Çekoil'di.

3 ay mühlet kararı verildi

Şirketin konkordato başvurusunu 14 Kasım'da ara karara bağlayan mahkeme heyeti 3 ay mühlet kararı verdi.

14 Şubat 2019'a şirketin alacaklıları herhangi bir hukuki işlem yapamayacak. Şubat ayındaki duruşmada şirketle ilgili nihai karar verilecek. 3 ay boyunca mali müşavir Çetin Keşaplı geçici komiser olarak görev yapacak.