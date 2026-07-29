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Siyaset Mezarlıkta rakı içen Özel’in abdest fotoğrafları servis edildi: Partisi yeni, takiyesi aynı
Siyaset

Mezarlıkta rakı içen Özel’in abdest fotoğrafları servis edildi: Partisi yeni, takiyesi aynı

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Mezarlıkta rakı içen Özel’in abdest fotoğrafları servis edildi: Partisi yeni, takiyesi aynı

CHP'deki koltuk kavgalarının ardından istifa edip "Yeni Parti"yi kuran Özgür Özel'in siyasi ikbal uğruna büründüğü yeni imaj kamuoyunda sert tepkiyle karşılandı. Daha önce mezarlık ziyaretinde kadeh kaldırıp rakı içerken çekilen görüntüleriyle hafızalara kazınan Özel’in, şimdilerde muhafazakar seçmene şirin görünmek adına cami avlusunda abdest alırken servis edilen fotoğrafları "dini değerler bu kadar istismar edilmez" dedirtti.

Geçmişte dini değerlerle ve ibadetlerle arasına mesafe koyan, hatta merhum Necmettin Erbakan'ın abdest almasını hedef alan zihniyetin temsilcileri, sandık ufukta görününce yine eski rol çalma taktiklerine sarıldı. Bir dönem aynı parti çatısı altında birlikte görev yaptığı eski milletvekillerinin "Yıllarca yan yanaydık, bir gün bile Cuma namazında ya da camide görmedik" diyerek ifşa ettiği Özgür Özel, yeni partisinin siyasi turlarında cami avlularını mesken tuttu. Mezarlıkta rakı kadehiyle poz veren geçmişini unutturmaya çalışan Özel’in, kurmayları aracılığıyla abdest alırken çekilen kareleri sosyal medyaya servis ettirmesi; muhafazakar seçmenin dini duygularını istismar etmeye dönük açık bir imaj operasyonu olarak yorumlandı.

"Yeni Parti"yi kuran Özgür Özel, muhafazakar seçmene şirin görünmek için alışılmadık hamlelere başvurmaya başladı. Bir dönem aynı sıralarda siyaset yaptığı Barış Yarkadaş'ın "3 yıl birlikte milletvekilliği yaptım, bir gün bile camide ya da Cuma namazında görmedim" sözleriyle ifşa olan Özel, cami avlusunda abdest alırken çekilen görüntülerini kendi partisine yakın hesaplar üzerinden basına servis ettirdi.

Geçmişte merhum Necmettin Erbakan'ın havalimanında abdest almasını "irtica" çığırtkanlığıyla hedef alan zihniyetin temsilcisi olan Özel'in bu hamlesi, bazı siyasi kulislerde "İmamoğlu'nun Kur'an okuma taktiğini kopyalıyor" yorumlarına neden oldu.

ÖZGÜR ÖZEL ABDEST ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Siyasi parti turlarını sürdüren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cami avlusunda abdest aldığı görüntüler gündem oldu. Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerini partiye yakın hesaplar servis etti.

İstinaf mahkemesinin 'mutlak butlan' kararı sonrası 'yönetim' konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de, bir dönem sona erdi.

Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine ekibiyle birlikte CHP'den istifa etti.

'YENİ PARTİ' KURULDU

İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin ismi yer aldı.

Özel, Anadolu Kulübü'nde düzenlenen toplantıda oy birliğiyle Genel Başkan seçildi.

Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.

 

SİYASİ TURLAR SÜRÜYOR

Kuruluş aşamasının tamamlanmasının ardından Yeni Parti'nin siyasi turları sürüyor.

Genel Başkan Özgür Özel'e camide vatandaşlarla bir araya geldi.

KAMERALARA YANSIDI! BENZER TAKTİĞİ İMAMOĞLU'DA YAPMIŞTI

Bu esnada Özgür Özel'in cami avlusunda abdest aldığı anlar kameralara yansıdı. Daha önce de seçim dönemlerinde İBB başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'da aynı taktiği denemişti. Gittiği bir camide kuran okurken çekilmiş resmini servis etmişti.

PARTİ HESAPLARI SERVİS ETTİ

Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerini Yeni Parti'ye yakın hesapların servis etmesi dikkat çekti.

ERBAKAN'IN GÖRÜNTÜLERİNİ DERT EDİNMİŞLERDİ

Süreç bu şekilde devam ederken 28 Şubat döneminde Necmettin Erbakan'ın abdest aldığı görüntülere o dönem sol çevreler tepki göstermişti.

Erbakan o dönem Milli Selamet Partisi yıllarında Malatya’ya giderken havaalanında abdest almıştı.

“BERABER ÇALIŞTIK, BİR GÜN CAMİYE GİTTİĞİNİ GÖRMEDİM”

Barış Yarkadaş: "Ben, Özgür Özel ile birlikte 3 yıl milletvekilliği yaptım. Bir gün camiye gittiğini görmedim. Cuma namazına gittiğini görmedim." dedi.  

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Yorumlar

Yusuf büyük

Reis büyük adamsın şana Bi duble raki iceremediler sen bunların hepsini camiye türbeye getirdin yanliz sen duble rakı icseydin bunların 2 m kemali olurdun
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