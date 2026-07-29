  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yasa ülkenin meclisinde kabul edildi! Siber dolandırıcılar böyle ceza duymadı EGM’den korsan ürün ve sahtecilik uyarısı Bilmeden terörü finanse etmeyin! Dün "Haluk’a teşekkür" bugün "zaten güvenmezdim" Hayko Çepkin kıvırdıkça kıvırdı CHP’deki arınmaya takozluk: Dedetaş hakkındaki iddialar değil gözaltı rahatsız etti Teröristbaşına büyük öfke! Zıkkımlanan Netanyahu’ya baskın CHP'de veri alarmı! Başsavcılık devreye girdi! 42 yıl sonra ilk kez yaşandı! Japon nüfusunda ürküten düşüş Bakan Bayraktar Vali Seman Ağa’yı ağırladı Kerkük ile kültürel bağlar da güçleniyor Alçak siyonistin oyunu da zulmü de bitmiyor: Askeri üniforma giyip zorbalık etmiş Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası
Yerel Polisten kaçtı, bedeli ağır oldu! İşte ehliyetsiz sürücüye kesilen ceza
Yerel

Polisten kaçtı, bedeli ağır oldu! İşte ehliyetsiz sürücüye kesilen ceza

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Polisten kaçtı, bedeli ağır oldu! İşte ehliyetsiz sürücüye kesilen ceza

Ordu’nun Fatsa ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan Umut D., daha sonra emniyete teslim oldu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan sürücünün kaçışı pahalıya mal oldu.

 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Trafik denetimi yapan polis ekipleri, 52 ES 533 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Umut D. (21), polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra emniyet ekiplerine teslim olan Umut D., sürücü belgesinin iptal edilmesine rağmen araç kullandığı belirlendi. Sürücüye; 'Sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, yüksek sesle müzik yayını yapmak, eksik ışık donanımıyla araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamak' başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 454 bin 408 lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler sürüyor.

Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu
Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu

Gündem

Polise selam verdi, ehliyetine 2 yıl el konuldu

Ehliyet yok, plaka yok... Ne işin var trafikte! Motosikletli sürücüye 88 bin 500 liralık ceza
Ehliyet yok, plaka yok... Ne işin var trafikte! Motosikletli sürücüye 88 bin 500 liralık ceza

Yerel

Ehliyet yok, plaka yok... Ne işin var trafikte! Motosikletli sürücüye 88 bin 500 liralık ceza

Hem ehliyetsiz hem alkollü: Şehir magandasına 490 bin lira ceza
Hem ehliyetsiz hem alkollü: Şehir magandasına 490 bin lira ceza

Yaşam

Hem ehliyetsiz hem alkollü: Şehir magandasına 490 bin lira ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23