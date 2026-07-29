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Gündem Renklere ayırmışlar! İşte Üsküdar Belediyesi’ndeki pazarlık tablosu
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Renklere ayırmışlar! İşte Üsküdar Belediyesi’ndeki pazarlık tablosu

Yeniakit Publisher
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Renklere ayırmışlar! İşte Üsküdar Belediyesi’ndeki pazarlık tablosu

Sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyonda aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da bulunduğu isimler rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturması kapsamında ifade veren şüpheli şahıs, rüşvet ve irtikap suçlarına konu pazarlıkların tablosunu adli makamlara verdi.

Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi’ne yapılan operasyonda aralarında Sinem Dedetaş’ın yer aldığı isimler gözaltına alınırken, şüpheli şahıs tarafından adli makamlara şok bir tablo teslim edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında ifaden veren şüpheli şahıs, ilçedeki müteahhitlerle belediye yetkilileri arasında rüşvet ve irtikap suçlarına konu pazarlıkların tablosunu adli makamlara teslim etti.

 

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Tabloda “mavi” renkle işaretli yapılarla ilgili müteahhitlerle anlaşmanın sağlandığı ve işlerin yürütülmesi gerektiği; “kırmızı” renkle işaretli yapılarla ilgili anlaşmanın sağlanamadığı, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği; “yeşil” renkle işaretli yapılarla ise henüz görüşmenin gerçekleşmediği, işlemlerin yürütülmemesi gerektiği; "turuncu" renkle işaretli yapılarla ise ilgili kişiyle görüşme yapıldığı ancak işin resmiyete dökülmediği, yeni bir talimat verilmesi durumunda işlemlerin ilerletilmesi anlamına geldiği öğrenildi.

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