Tarihi anlaşma imzalandı! Kalkınma yolu projesi neden önemli?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik hamleleriyle şekillenen sürece değinen Ali Karahasanoğlu, Irak sahasında silahlı yabancı unsurların devrinin artık kapandığına dikkat çekti. Usta gazeteci Karahasanoğlu, Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak olan dev projenin, Dicle ve Fırat’tan sonra iki ülke arasındaki "üçüncü nehir" olarak bölgeye bereket taşıyacağını vurguladı.

İpek Yolu Yeniden Doğuyor, Türkiye Merkezi Üs Oluyor

Çin ve Hindistan’dan gelen ticari ürünleri Basra üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa ve Amerika’ya taşıyacak projenin tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçireceğini belirten Ali Karahasanoğlu; Rusya, Azerbaycan ve Akdeniz bağlantılarıyla Türkiye’nin küresel ticaretin kalbi olacağını söyledi. Karahasanoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne entegre edilecek demiryolu projesiyle de Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir lojistik köprü kurulacağını ifade etti.

Muhalefetin Propagandaları AK Parti Vizyonuna Çarptı

Kalkınma hamlelerine yönelik "Geri döndü" dedikodularıyla algı yürütmeye çalışan muhalefetin ve Özlem Gürses gibi isimlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi asrın projeleriyle Asya ve Avrupa'yı denizin altından bağlayan AK Parti iktidarı, Halkalı'dan kalkan trenleri Çin'e kadar ulaştırarak Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya kanıtladı.