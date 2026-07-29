Kaynak sırasında kazan patladı! İçecek fabrikasında 2 işçi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir içecek fabrikasının bahçesinde bulunan yoğuşmalı kazan, kaynak çalışması sırasında patladı. Olayda iki işçi hayatını kaybetti.
Kırklareli’nde bir içecek fabrikasında kaynak çalışması faciayla sonuçlandı.
Olay, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında meydana geldi. Fabrika bahçesindeki yoğuşmalı kazanda, kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. İhbarla tesise AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan 1 işçi ise kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Diğer yandan Kırklareli Valisi Uğur Turan, tesise gelerek yetkililerden patlamaya ilişkin bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.