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Spor Karşıyaka’da Nenad Markovic dönemi yeniden başladı
Spor

Karşıyaka’da Nenad Markovic dönemi yeniden başladı

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Karşıyaka’da Nenad Markovic dönemi yeniden başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 2016-17 sezonunda da takımın başında bulunan Nenad Markovic ile yeniden anlaşma sağladı.

Karşıyaka, başantrenörlük görevine tanıdık bir ismi getirdi. Kulübün açıklamasında, koçluk kariyeri KK Bosna'da başlayan ardından Panionios'ta devam eden Markovic'in Trabzonspor ile 2015'te EuroChallenge finali oynadığı ve 2016-17 sezonunda Karşıyaka'nın başında yer aldığı bilgileri verildi.

 

Nenad Markovic'in, Tenerife ile 2017 yılında FIBA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Kariyerinde ayrıca Gaziantep Basketbol, JDA Dijon, Dinamo Sassari ve Bursaspor'u çalıştıran, son olarak ise geçtiğimiz sezonu Panionios'ta tamamlayan Markovic, Karşıyaka'mızın yeni başantrenörü olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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