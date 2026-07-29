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Spor Bonservisi 3 milyon Euro! Trabzonspor, Rene Mitongo Muteba transferini resmen duyurdu
Spor

Bonservisi 3 milyon Euro! Trabzonspor, Rene Mitongo Muteba transferini resmen duyurdu

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Bonservisi 3 milyon Euro! Trabzonspor, Rene Mitongo Muteba transferini resmen duyurdu

Trabzonspor, Standard Liege forması giyen Rene Mitongo Muteba ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, genç futbolcunun transferi için Belçika ekibine 3 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Rene Mitongo Muteba transferini resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla genç futbolcunun kesin transferi konusunda Standard Liege ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

 

Bonservisi 3 milyon euro

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

 

4+1 yıllık sözleşme ve 675 bin euro garanti ücret

Açıklamada, Rene Mitongo Muteba ile kulübün opsiyon hakkı bulunmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, futbolcuya ilk dört sezonun her biri için 675 bin Euro garanti ücret ödeneceği bildirildi. Kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde ise 2030/2031 sezonunda futbolcuya 780 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

 

Öte yandan oyuncunun kulübün sponsoru olan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

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