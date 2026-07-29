  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Selçuk Bayraktar sözleri: "Şehit madencinin kızının hayalini gerçekleştiriyor" Külliye'de İran yanlısı bakanın provokasyonu tutmadı! Erdoğan olaya müdahale etti: Hakan hamse Okullarda mescid kararı, seküler yobazları gerdi Koltuk için ayrıldılar İBB’nin rantı için anlaştılar! İndirim oyununa son! 1 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor Eğitim-Bir-Sen'in açtığı davaya Danıştay’dan yeşil ışık! Öğretmenleri ilgilendiren kritik karar Belediyeden maaş, özel şirkette mesai! Uşak'ta 16,8 milyon liralık vurgun Pakistan'ın Afganistan'a yönelik saldırılarında yaklaşık 500 sivil can verdi! O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı Kabine bugün toplanıyor! Masada terör, ekonomi ve Orta Doğu gündemi var
Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte gündemdeki konular
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte gündemdeki konular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler, orman yangınları ve ABD-İran savaşındaki son durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.24'te başladı.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi beklenen süreç yasası kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sahadaki son raporları kabinede ayrıntılandırılacak.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de ayrıntılandırılacak.

ABD-İRAN SAVAŞI VE EKONOMİYE YANSIMALARI

Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek.

Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

ABD İLE NATO ZİRVESİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin ayrıntıları kabinede bir kez daha görüşülecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23