Anahtarı içeride unutunca balkona tırmandı! 11 yaşındaki çocuk 6 metreden düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesinin evin anahtarını içeride unutması üzerine balkondan daireye girmeye çalışan 11 yaşındaki Nida E., dengesini kaybederek 2’nci kattan beton zemine düştü.
İnegöl’de evin kapısını açmak için balkona tırmanan 11 yaşındaki çocuk, 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Evgü Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; ailesinin anahtarı içeride unutması üzerine Nida E., kapıyı açmak için binanın 2'nci katındaki daireye balkondan girmek istedi. Küçük çocuk, balkona tırmandığı sırada dengesini kaybederek 2’nci kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 6 metreden beton zemine düşerek yaralanan Nida E., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.