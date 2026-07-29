Aralarında Berna Laçin ve Eda Ece de var! Ahbaplar soruşturmasında sıcak gelişme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında magazin ve sanat dünyasını sarsan sıcak bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında tanınmış oyuncuların ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.
Dev Soruşturmada Ünlü İsimler İfadeye Çağrıldı
Başsavcılık tarafından yürütülen dosya çerçevesinde oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İsmi geçen oyuncuların savcılığa giderek ifade vereceği aktarıldı.