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Gündem Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar
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Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar

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Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etti. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etti. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Yeni Parti'ye ilişkin ilk araştırma verilerinin gelmeye başladığını belirterek, "Halkımızın yüzde 87'si Yeni Parti'nin kuruluşundan haberdar. 3 günlük zaman dilimi içerisinde bunun son derece önemli bir veri olduğunu ifade etmek isteriz. İkincisi ise an itibarıyla Yeni Parti'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeline sahip olduğu ve yalnızca ana muhalefet partisi değil, kurulduğu gün birinci parti olan ve böylelikle Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk siyasi niteliğini kazanan bir parti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Madem kurulduğunda birinci partiydi, neden kuruluşu böylesine sancılı oldu? Çünkü olağanüstü koşullarda doğdu, Türkiye'de bir partiye çökülmesi sonrasında kurulmak zorunda kalan bir partiye dönüştü. Ancak milletimizin kurduğu ve sahiplendiği bir partinin hızla ve ilk günden birinci parti koltuğuna oturması bizleri hem heyecanlandırılıyor hem de geleceğe ilişkin sorumluluğumuzu açıkça artırıyor. Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etti. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz. Bu hafta içerisinde bütün paneller açılacak ve belediye başkanlarımızın da büyük çoğunluğunun bizim, 'Temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen Yeni Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

'HER TÜRLÜ SEÇİM MODELİNE VARIZ'

Günaydın, Yeni Parti'nin il ve ilçe örgütlenmelerine ilişkin, "Ağustos-eylül ayları içerisinde kongrelerimizi yapacağız ve muhtemelen ekim ayında kurultayımızı yapacağız. Kurultay sonrasında partimizi hızla seçime girmeye yeterli olan partiler arasına sokacağız. Şunu da ifade edeyim ki baskın seçim dahil olmak üzere her türlü seçim modeline varız. Çeşitli stratejiler ve planlarla buralarda olacağız. Milletin egemenliğini devralmaya çalışanların hayalleri boşa düşecektir" diye konuştu.

'İZMİR HALKININ TALEPLERİNE UYGUN DAVRANMALI'

Günaydın, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddialarla ilgili, "Kendisi ile hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli, İzmir halkının tavrı ve tutumu da bellidir. O tavra ve tutuma uygun davrananlar siyasete devam edebilirler. 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının, İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını bekleriz" dedi.

Günaydın ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bu hafta içerisinde görüşebileceğini söyledi. (DHA)

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Yorumlar

üzüldük be emmin dalaşan, yaa!

evet atatürk’ün iki mirası var biri bilim, diğeri chp; öyle demiş kendisi! yani şu an yeryüzü okullarında dolanan tüm bilim onun mirası; gastroendontoloji, periyodontoloji, implantoloji mesela hepsi; chp kıymet bilemedi, darmadağın oldu! (kenan dayı da chp’nin ocağına incir ağacı diktiydi o yıllarda, geçici olarak sosyal demokraasik memokraasik’ le ve demokraa’sik solla idare ettilerdi on oniki sene, la şimdi bu özgürle anap’lı hasan dayının oğlunun yaptığına bak beee!)
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