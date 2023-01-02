Yere göğe sığdıramadıkları Justin ırkçılaştı! Skandal yasa

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz yıl ülkesindeki seçimler öncesi yaptığı açıklamada, yabancılara daha fazla konut satışına izin vermeyeceğini söyledi.

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ülkedeki yabancı ticari işletmelerin ve kişilerin konut satın almaları 2 yıl süreyle yasaklandı.

Kanada hükümeti, böylece konut piyasasının son üç yılda benzeri görülmemiş seviyelere çıkmasına yol açan spekülasyonların önüne geçmek istiyor.

Global News'in haberine göre, parlamentonun 23 Haziran'da kabul ettiği yasak kararı, Trudeau'nun planıyla ilgili mihenk taşı olarak görülüyor.

Konut Bakanı Ahmed Hüseyin, "Yasayla, bu ülkede yaşayan herkesin yararına konutların Kanadalılara ait olmasını sağlamak üzere harekete geçiyoruz." dedi.

Yeni yasaya göre, Kanada vatandaşı veya daimi ikametgahı olmayan hiç kimse, 1 Ocak'tan itibaren 2 yıl boyunca Kanada'da konut satın alamayacak. Yasak, Kanadalı olmayan şirket sahiplerini de içeriyor.

Yasağı ihlal ettiği tespit edilen Kanadalı olmayanlar, 10 bin dolara kadar para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilerden mülklerini satmaları istenebilecek.