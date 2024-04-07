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Teknoloji Yerdeki robot yetmedi uçanını yapacaklar
Teknoloji

Yerdeki robot yetmedi uçanını yapacaklar

Yeniakit Publisher
2024-04-07 02:22:00 -
Yerdeki robot yetmedi uçanını yapacaklar

Boston Dynamics, jet elbiselerinin tasarlanması, inşa edilmesi ve uçurulmasıyla tanınan Gravity Industries ile uçan robot yapmak için güçlerini birleştirdi.

Boston Dynamics ve Gravity Industries, robotik ve uçuş teknolojilerinde sınırları zorlayacak bir işbirliğine imza attı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, bu iki yenilikçi firma, Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas‘a uçuş kabiliyeti kazandırmak amacıyla güçlerini birleştirdi.

Söz konusu işbirliğinin odak noktasının, robotik keşif alanında devrim yaratacak yeni bir yaklaşım oluşturmak olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, ekiplerin Boston Limanı üzerinde ilk test uçuşlarına başladığı bildirilirken bu yenilikçi proje kapsamında hava yoluyla gerçekleştirilecek keşif ve çeşitli görevler için geniş bir kullanım alanı öngörüldüğüne dikkat çekildi.

Öngörülen alanlar arasında rüzgar türbinlerinin incelenmesi ve onarımı, orman yangınlarının takibi ve acil durum yardımları, gökdelenlerde cam yıkama işlemleri ve hava trafik kontrolörü olarak hizmet vermek ve ticari uçaklar için uçuş bakımı yapmak gibi hayati öneme sahip görevler bulunuyor.
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Boston Dynamics’in Strateji Direktörü Marc Theermann, robotik alandaki küresel ilgi ve yenilik arayışının bu proje için temel bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Dört ayaklılara ve insansılara yönelik yeni uygulamalara olan küresel ilginin artmasıyla sınırları zorlamanın zamanının geldiğine karar verdik” ifadelerini kullandı. Theermann, yerde yürümenin artık nispeten kolay bir hedef olduğunu, inovasyonun yeni sınırının gökyüzü olduğunu vurguladı.

Boston Dynamics ve Gravity Industries’in ortaklığı kapsamında, Atlas robotunun insansı çevikliğini gökyüzünde test etme süreci başladı. İlk test senaryosu, bu uçan robotun insan sporculara kıyasla havadaki beceri ve çevikliğini değerlendirecek. Bu kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışması, robotik teknolojinin sınırlarını daha da genişletmeyi amaçlıyor.

Atlas, Gravity Industries tarafından düzenlenen ve dünya çapında dikkat çeken yeni yarış serisine dahil olacak. Bu seride, insan yarışmacılarla birlikte, dünyanın en ünlü sahil lokasyonlarında rekabet edecek. Yarışmacılar, 1500 beygir gücündeki Jet Suit’leri kullanarak zorlu parkurlarda mücadele edecekler. Bu yarışlar, hem insanların hem de robotların sınırlarını zorlayacak ve havadaki performanslarını karşılaştırmalı bir şekilde sergileyecek.

Gravity Industries’in CEO’su Richard Browning, projenin bilim kurgu hayallerini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Browning, “Bu, çoğumuzun kendini bir süper kahraman gibi hissetmeye en çok yaklaştığı an” ifadeleriyle Atlas’ın önümüzdeki yıllarda uçacağı yerleri görmek için sabırsızlandıklarını belirtti ve bu işbirliğinin sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda insanların süper kahraman olma hayallerine bir adım daha yaklaştıracağını sözlerine ekledi.

Bu yenilikçi girişim, robotik teknolojideki gelişmelerin yanı sıra, insan ve makine arasındaki etkileşimin yeni boyutlarını da ortaya koymaktadır. Atlas’ın bu yarışlarda sergileyeceği performans, robotların gelecekteki potansiyel uygulama alanlarını belirlemede önemli bir kilometre taşı olacak. İnsan sporcuların yanı sıra yarışacak olan Atlas, robotik alanındaki ilerlemelerin sadece teorik değil, aynı zamanda pratikte de ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Bu proje, robotik ve insan performansının sınırlarını zorlayarak, teknolojik yeniliklerin yeni ufuklarını keşfetmeyi hedefliyor.

Boston Dynamics’in “Atlas”ı

Boston Dynamics tarafından geliştirilen “Atlas” insansı formda üretilen bir robottur. Boston Dynamics, robotik alanında dünya çapında öncü bir şirket olarak bilinirken şu zamana kadar birçok robot projesi geliştirmiştir. Atlas projesi ise, şirketin en ileri teknolojiye sahip robotlarından biri olarak öne çıkarken Atlas’ın özellikle insansı hareket kabiliyeti ve çevikliği dikkat çekmektedir.

Atlas’ın geliştirilme süreci, ilk olarak 2013 yılında kamuoyuna duyurulmuştu. O günden bu yana, Atlas, çeşitli iyileştirmeler ve güncellemelerle sürekli olarak geliştirilmeye devam etmiştir. Başlangıçta, DARPA’nın (Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı) finanse ettiği bir proje olarak başlatılan Atlas, zaman içinde daha genel kullanım senaryolarına uygun hale getirilmiştir.

Atlas robotunun genel tüketim için bir piyasaya sürülme tarihi henüz yoktur. Yukarıda da belirtildiği üzere Boston Dynamics tarafından Atlas gibi robotlar özellikle araştırma, geliştirme ve endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Atlas’ın en öne çıkan özelliklerinden biri olan sınırlarını zorlayarak karmaşık hareketleri ve görevleri yerine getirebilme kapasitesi, zaman içinde yapılan testler ve geliştirmelerle sürekli olarak artırılmıştır.

Son güncellemelerde Atlas, daha çevik hareketler yapabilme, dengesini koruyabilme ve çeşitli fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilme yeteneklerini sergilemiştir. Bunlar arasında koşma, zıplama, dengede durma ve hatta parkur tarzı engelleri aşabilme yetenekleri de bulunmaktadır. Boston Dynamics’in Atlas üzerindeki çalışmaları sadece firma özelinde değil, bütün dünyada robotik alanda ilerlenen noktaları gözler önüne sermekte ve bu teknolojilerin gelecekteki potansiyel uygulamalarına dair fikirler sunmaktadır.

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