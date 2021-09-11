Yer, zaman, mekan ve kişilerin olmadığı hikaye... Uğur Dündar'ın yeni şehir efsanesi piyasaya çıktı

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CHP yandaşı Sözcü’de köşe karalayan "duayen yalancı" Uğur Dündar, sosyal medya hesabından akılalmaz bir iddia ortaya attı.

Uzun yıllar boyunca ekranlarda namaza giden dindar gençleri fişleyip habercilik yaptığını zanneden Uğur Dündar, yakından tanıdığı sözde başarılı bir meslektaşının reytingi yüksek bir kanaldan cazip bir teklif aldığını, ancak bunun karşılığında özgeçmişinden 'Uğur Dündar' adını silmelerini istediklerini iddia etti.

Dündar yaptığı paylaşımda kafalarda soru işaretlerine yol açan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vaktiyle yanımda çalışan başarılı bir televizyoncu kardeşimle karşılaştım. Reyting kanallarından birinden çok cazip teklif almış. "Ama bir şartımız var" demişler. Ne olduğunu sormuş. "Özgeçmişinden Uğur Dündar adını sileceksin" cevabını almış! Bu ne düşmanlıktır be!"

Öte yandan Uğur Dündar'ın paylaşımında ne kanal, ne kişiler ne de yer ve zaman hakkında tek bir bilgi dahi vermemesi dikkat çekti.

Olayı adeta bir "şehir efsanesi" gibi ortaya atıp net bir açıklama yapmaktan kaçınan Dündar'a çağrıda bulunan bir vatandaş, "Kanalın ismini söyleyin Uğur bey... Korkmaya gerek yok" dedi.

"Korkmuyorsan kanalın adını açıkla diyen" vatandaşa ateş püsküren Uğur Dündar, "Korkan sizin gibi olsun" cevabını verdi ancak yine de sözlerini doğrular nitelikte herhangi bir açıklama yapmadı.

Uydurma bir hikaye ortaya atıp kendini nimetten sayan ve aklınca reklamını yapmaya çalışan Uğur Dündar'ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.