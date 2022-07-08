Yer yerinden oynayacak! Meral Akşener'e bir çanta dolusu para geldi

”Gazeteci Sabahattin Önkibar, kendi YouTube kanalında, bir müteahhidin aracı kullanarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir çanta dolusu para gönderdiğini iddia etti. Akşener’in bu durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiğini, Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e "derhal bu çantayı iade etmesini" söylediğini iddia eden Önkibar’a iki partiden de tepki geldi.

CHP'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nden söz konusu iddiaya ilişkin "zorunlu" başlığıyla açıklama yapıldı. Önkibar’ın videoda ifade ettiği, "Bunları nereden mi biliyorum derseniz, Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri söyledi. Gerekirse bana bu bilgileri veren CHP milletvekilinin ismini de açıklarım" demişti” sözlerini hatırlatan CHP, bu ismin açıklanmasını istedi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



“Sayın Sabahattin Önkibar, 07.07.2022 tarihinde kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı videoda, partimizi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i hedef alan bazı iddialarda bulunmuştur. İçerisinde hiçbir gerçek unsurun bulunmadığı videoda Sayın Önkibar, ‘Bana bu bilgiyi veren, Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilidir. Gerekirse ismini açıklarım’ ifadesini kullanmıştır. Sayın Önkibar'dan, bu ifadesi doğrultusunda, söz konusu ismi derhal açıklamasını bekliyoruz. Aksi halde, bugüne kadar yaptığı ve yanıt verme gereği duymadığımız açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır.”

Akşener'den suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e dönük Önkibar’ın iddialarının ardından partiden de açıklama geldi. Önkibar’ın ifadelerini "akıl dışı" olarak niteleyen İYİ Parti, "Sabahattin Önkibar hakkında, kişinin şahsına ait internet sayfasında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile ilgili akıl dışı, mesnetsiz iddialarıyla ilgili "iftira" suçundan hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kaydetti.