Yer yerinden oynayacak! Mehmet Barlas'tan bomba sözler

Mehmet Barlas, Ekrem İmamoğlu'nun gözlerine bakarak, "Onunla baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmadığını belirtti.

"Siyaset gerçekten çok zor bir iş. Birbirinden zerre kadar hazzetmeyen iki siyasi aktör, birbirlerinin gözünün içine bakarak rol yapıyor. O grup toplantısındakiler ise bu sahteliği bildiği halde ses çıkarmıyor. Herkes adeta Oscar'a aday olacak şekilde rolünü çok iyi oynuyor" ifadelerini kullanan Barlas, "İmamoğlu'na bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Tarihte baba-oğul arasındaki taht kavgalarında hep evlatların kellesi gitmiştir. Bunun birçok örneğini sayabilirim. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile yaptığı her görüşmede bunu aklından çıkarmamasında fayda var" dedi.

İşte Sabah gazetesindeki dikkat çekici o yazının ilgili bölümü:

"İyi Parti Lideri Meral Akşener iyiden iyiye CHP'nin içişlerine karışmaya başlayınca Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi. Akşener ile birlikte sahneledikleri "Saraçhane tiyatrosu" ile mağduriyet edebiyatına soyunan İBB Başkanı, dün CHP grup toplantısındaydı.

Tahmin edeceğiniz gibi İmamoğlu konuşturulmadı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun gözlerine bakarak, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur" dedi.

İmamoğlu da "Gurur duydum" demiş.

Gurur duymakta haklı. Meral Akşener ile ana-oğul ilişkisi yaşarken bir de ortaya baba figürü çıktı...

Siyaset gerçekten çok zor bir iş. Birbirinden zerre kadar hazzetmeyen iki siyasi aktör, birbirlerinin gözünün içine bakarak rol yapıyor. O grup toplantısındakiler ise bu sahteliği bildiği halde ses çıkarmıyor. Herkes adeta Oscar'a aday olacak şekilde rolünü çok iyi oynuyor.

Ama İmamoğlu'na bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Tarihte baba-oğul arasındaki taht kavgalarında hep evlatların kellesi gitmiştir. Bunun birçok örneğini sayabilirim. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile yaptığı her görüşmede bunu aklından çıkarmamasında fayda var."