Yer yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu, Akşener’i böyle fırçalamış

CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu rahatsızlığının artarak devam ettiğine dikkat çeken Bülent Orakoğlu, "Akşener’le birlik olup CHP’nin arkasından iş çevirmeye çalışan İmamoğlu’nun suyu artık iyice ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Orakoğlu, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun istifasını isterken Akşener’i de CHP’yi bölmekle suçladı mı?" başlıklı yazısında bomba bir iddiayı da ortaya attı.

İşte Orakoğlu'nun Yeni Şafak'taki o yazısının ilgili bölümü:

"(...) CHP yönetiminde (...) İmamoğlu rahatsızlığı artarak devam ediyor. Akşener’le birlik olup CHP’nin arkasından iş çevirmeye çalışan İmamoğlu’nun suyu artık iyice ısınıyor. Egosu yüzünden eline geçen tüm fırsatları geri tepen İmamoğlu, kendisi hakkında verilen bu ceza kararını da eline yüzüne bulaştırmıştı.

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN’DAN BOMBA İDDİA; KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU’NDAN İSTİFASINI MI İSTEDİ?

8’li masadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane’deki mağduriyet tiyatrosu sonrası perde arkasında yaşananlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP kulislerinde konuşulan bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Sayan, “Görüştüğüm CHP’li isimler Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’ndan istifasını istediğini söyledi” dedi. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu bir sonraki seçimlerde aday göstermeyeceğini söyleyen Sayan, Akşener’i de CHP’yi bölmekle suçladı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘adaylık’ geriliminin büyük olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi. Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu’nun yanına gitti. İkili, Saraçhane’de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu’nu parlattı. Yaşananlara Almanya’daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye’ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, “Dava sürecinde İmamoğlu’nun yanında olmadı” denilerek hedef tahtasına kondu. (...)"