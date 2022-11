Yer: Şanlıurfa! Serum şişeleri ile birbirlerine girdiler

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karşılaşan önceden husumetli iki aile arasında arbede yaşandı.

Serum şişeleri ile birbirlerine saldıran gruptakileri hastane çalışanları ayırdı.

Hastanede yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.

Emniyet güçleri kavga ile soruşturma başlattı.