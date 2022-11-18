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Gündem Yer: Şanlıurfa! Serum şişeleri ile birbirlerine girdiler
Gündem

Yer: Şanlıurfa! Serum şişeleri ile birbirlerine girdiler

Şanlıurfa'daki önceden husumetli oldukları öğrenilen iki aile hastanede karşılaştı. Grubun tartışması kısa sürede arbedeye dönüştü. Gruptakiler birbirlerine serum şişeleri ile saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 16:28:00 - 2022-11-18 16:59:52

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karşılaşan önceden husumetli iki aile arasında arbede yaşandı.

Serum şişeleri ile birbirlerine saldıran gruptakileri hastane çalışanları ayırdı.

Hastanede yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.

Emniyet güçleri kavga ile soruşturma başlattı.

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