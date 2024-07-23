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Gündem Yer: İstanbul! Dağda terörist biten teröristler şehirde dehşet saçıyor
Gündem

Yer: İstanbul! Dağda terörist biten teröristler şehirde dehşet saçıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-23 19:08:00 -
Yer: İstanbul! Dağda terörist biten teröristler şehirde dehşet saçıyor

Zeytinburnu’nda sokak ortasında otomobil yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Temiş’e ait otomobil, bir başka kişi arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü. Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Kadir Temiş, silahla vurularak ağır yaralandı.

Yaralanan Temiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı.

Hastaneye kaldırılan Kadir Temiş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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