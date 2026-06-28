Hollanda’da Ai Ogura’dan ilk MotoGP zaferi! Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MotoGP 2026 sezonunun Hollanda etabında Japon pilot Ai Ogura, 40.21.905’lik derecesiyle kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini aldı.
MotoGP Dünya Şampiyonası’nın Hollanda ayağında zafer Ai Ogura’nın oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Hollanda'nın Assen şehrinde koşuldu. Ai Ogura, 40.21.905'lik süreyle kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti. Raul Fernandez yarışı liderin 2 saniye gerisinde 2. tamamlarken Jorge Martin ise 3.5 saniye farkla 3. oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise 10.'luğa kadar yükseldiği yarışı motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti.