Jose Mourinho Galatasaray'ın yüzünü güldürdü

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda da mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha için Real Madrid'de forma giyen Eduardo Camavinga'yı gündemine almış ancak beyazlıların yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun vereceği kararı beklemeye geçmişti.

Bu konuyla ilgili dünyaca ünlü çalıştırıcı, nihai kararını verdi.

MOURINHO'DAN GALATASARAY'A CAMAVINGA MÜJDESİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre: Real Madrid'de Eduardo Camavinga ile yollar ayrılacak. Yönetimin yeni transferler için kaynak oluşturabilme adına bu kararı aldığı aktarıldı. Ancak Madrid'in Fransız yıldız için en az 60 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Real Madrid'in kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 43 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.