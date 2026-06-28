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Spor Jose Mourinho Galatasaray'ın yüzünü güldürdü
Spor

Jose Mourinho Galatasaray'ın yüzünü güldürdü

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Jose Mourinho Galatasaray'ın yüzünü güldürdü

İspanyol devi Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, Galatasaray'ın listesinde olan Eduardo Camavinga için kararını verdi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda da mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha için Real Madrid'de forma giyen Eduardo Camavinga'yı gündemine almış ancak beyazlıların yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun vereceği kararı beklemeye geçmişti.

Bu konuyla ilgili dünyaca ünlü çalıştırıcı, nihai kararını verdi.

 

MOURINHO'DAN GALATASARAY'A CAMAVINGA MÜJDESİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre: Real Madrid'de Eduardo Camavinga ile yollar ayrılacak. Yönetimin yeni transferler için kaynak oluşturabilme adına bu kararı aldığı aktarıldı. Ancak Madrid'in Fransız yıldız için en az 60 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Real Madrid'in kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 43 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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