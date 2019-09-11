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Yer işgallerine ceza yağdı

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri sokak ve caddeleri işgal eden işletmelere cezai işlem uyguladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:00
Yer işgallerine ceza yağdı

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri sokak ve caddeleri işgal eden işletmelere cezai işlem uyguladı.


Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaptıkları denetimlerde yürürlükteki mevzuata aykırı olarak yer işgalleri yapan işyerleriyle ilgili cezai müeyyide uyguladı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, cadde ve ara sokaklarda bulunan çay ocakları, restoran ve kafelerle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek "Maalesef, bazı işyerleri yasal prosedürleri hiçe sayıp, belediyemiz tarafından kendilerine tanınan hakları ihlal ederek, vatandaşlarımızın kaldırımlardaki geçişlerini engelleyecek şekilde yer işgalleri yapıyor. Daha çok para kazanma hırsıyla kaldırım ve meydanlara üç-beş masa atarak haksız bir şekilde vatandaşların geçişini engelleyen hiçbir işyerine, asla müsamaha göstermeyeceğiz. Belediyemizin kendisine tanıdığı yer işgaliyesi haklarını ihlal ederek, bunu birkaç kez tekrarlayan işyerlerinin işgaliye hakları iptal edilecek. Özellikle şehrimizle özdeşleşmiş Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar, Maraş Caddesi ve çevresinde Büyükşehir Belediyemizle irtibata geçerek yer işgali yapan işletmelere cezai müeyyide uygulayacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın yaşam konforuna halel getirecek, diğer yandan da şehrimiz için başıboşluk ve keyfilik algısı oluşturabilecek hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz" dedi.


Yer işgalleriyle ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile her zaman irtibat halinde olacaklarını belirten Başkan Genç, "Her konuda da olduğu gibi; bu konuda da önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşam konforuna halel gelmemesidir.Bunun için de kendi görev alanımıza giren cadde, sokak ve alanların dışında Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanına giren alanlarla ilgili de Büyükşehir Belediyemizle irtibata geçerek yasal prosedürlerin işletilmesine katkı sağlayacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın içi müsterih olsun... Hukuk devleti olmanın gereği olarak kanun, nizam neyse, harfiyen uygulayacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:00
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