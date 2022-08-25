Yer elmasının faydaları Saraçoğlu: Sindirim bozuklukları, kabızlık, ani kan şeker düşmeleri yaşıyorsanız...

Yer elması nedir?

Tatlı patates olarak da bilinen yer elması kahverengi kabuklu bir kök sebzedir. Latince adı Helianthus tuberosus olan yer elmasının çeşitlerine göre renkleri de değişkenlik gösteriyor.

“Yer elması kilo yapar mı?” ya da “Yer elması zayıflatır mı?” soruları ise kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardandır. Yer elması ile zayıflama desteklenebilir. Çünkü yer elması kalorisi düşük bir sebzedir. Ayrıca kabızlık giderici ve hazmı kolaylaştırıcı etkisi bilinir.

Yer elması şeker oranı da düşük olduğu için kan şekerini dengeler. Yer elması zencefil gibi metabolizmayı hızlandırıcı bitkiler ile kullanılarak etkisi artırılabilir. “Yer elması alerji yapar mı?” gibi bir endişeniz varsa bilinen bir alerjik etkisi görülmemiştir.

Sağlık sorunlarına bitkilerle çözüm sunma konusunda uzmanlığıyla bilinen İbrahim Saraçoğlu da, yayınlarıyla bu etkileri onaylar. Yer elması İbrahim Saraçoğlu tarafından da yer elması diyeti destekleyici bir besin olarak tanımlanır.

Sindirim bozuklukları, kabızlık, ani kan şeker düşmeleri yaşıyorsanız beslenme programınıza yer elmasını eklemeniz gerekir. Normalden çok fazla miktarda tüketildiğinde kan şekerini düşürebileceği ve tansiyon hastalarının dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmak isteriz.

Yer elması toprak altında yetişen, tat olarak turpa benzeyen bir yiyecektir. İçerisinde nişasta ve zararlı maddeler bulundurmayan bu yiyeceğin sağlık açısından hiçbir zararı yoktur.

Ayrıca yer elması çiğ olarak tüketilebilen bir sebzedir. Ancak çiğ olarak tüketilecekse güzelce temizlenmesi ve kabukları soyulmalıdır. Eğer sade bir şekilde yemek istemiyorsanız, küçük küçük dilimleyip salatalara ilave edebilirsiniz.

Yer Elmasının Faydaları Nelerdir?

Yer elmasının yararlarının çok fazla olduğunu belirtmek mümkündür. Bununla beraber bu yararlar hakkında bilgi vermek önemli olacaktır. Yer elmasının faydaları;

- Oldukça yüksek oranda B ve C vitamini içermesinden ötürü bağışıklığa direnç sağlar.

- Kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlar.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- İçeriğinde demir minerali olmasıyla kansızlığı önler.

- İdrar söktürür.

- Potasyum açısından zengin olduğundan kalp- damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

- Basurun şikayetlerini en aza indirger.

- Kabızlığı giderir.

- Yer elmasının cilde iyi geldiğini söylemek doğru olacaktır. Yer elması, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

- Düzenleyici ve besleyicidir.

- Böbrek sağlığına yararlıdır ve böbreklerin sürekli çalışmasına destek olur.

- Öksürüğü keser.

- Kan şekerini düzene sokar.

- Solunum yolu hastalıklarına birebir bir çözümdür.

- İçerisinde nişasta bulunmadığı için diyabet hastalarının rahatlıkla kullanabileceği bir sebzedir.

- Saçları güçlendirerek parlatır.

Yer elması hangi hastalığa iyi gelir?

Yüksek A ve B vitamini içerir.

Afrodizyak etkisi bulunur.

Sinir sistemini korur. Stresin etkilerini azaltır, sakinleştirir.

Halsizlik ve yorgunluğu azaltır.

Sindirim sistemini düzenler. Kabızlığa iyi gelir.

İdrar söktürücüdür.

Mide ağrılarını hafifletir.

Bağışık sistemini güçlendirir.

Yer Elmasının Neye İyi Gelir?

Yer elmasının birden fazla hastalığa karşı iyi geldiğini söylemek mümkündür. Bunlar;

- Cildin bakımlı olmasına yardımcı olur.

- Romatizma iltihabına karşı iyi gelir.

- Diyabet hastaları için faydalıdır.

- Saç sorunlarını ortadan kaldırır.

- Kanserin çeşitlerini öneler.

- Basur gibi bağırsak rahatsızlıklarının şikayetlerini azaltır.

- Solunum yolu ve göğüs hastalıklarının önüne geçer.

Yer Elması Ne İşe yarar?

Yer elması;

- Romatizmaya oldukça iyi gelir.

- Anne sütünü arttırır.

- Düşük kalorisinden ötürü, zayıflamak isteyenler için faydalıdır.

- İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- Saç sorunlarını ortadan kaldırır.

- Hemoroide olumlu etkileri vardır.

- Vücut direncinin artmasına yardımcıdır.

- Takviye edici ve besleyicidir.

- İçerisinde nişasta olmadığından diyabet hastalarına yararlıdır.

- Romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.

- Böbrek hastalıkları, pankreas ve safra kesesinin sürekli çalışmasına destek olur.

- Öksürüğü keser.

- Metabolizmayı hızlandırır.

Yer Elmasının Az Bilinen Faydaları

Yer elmasının az bilinen yararları;

- Afrodizyak etkisi vardır.

- Yüksek oranda A ve B vitaminlerini içermektedir.

- Sinir sistemini koruyarak, stres etkisini azaltır ve sakinleştirir.

- İdrarı söker.

- Romatizma ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

- Kansere karşı koruyuculuğu bulunur.

- Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmaya destektir.

- Mide ağrılarının hafiflemesine yardımcıdır.

- Kabızlığa iyi gelir.

- Yorgunluk ve halsizlik gibi sorunları çözer.

- Nişasta içeriği bulunmaz

- Düşük kalorisinden ötürü zayıflamayı isteyen kişilerin kilo vermelerine yardımcı olur.

- Yaraların iyileşmesine yardımcıdır.

Yer Elması Nasıl Tüketilir?

Yer elması; pişmiş veya çiğ olarak tüketilebilmektedir. Kaynatılarak, haşlanmış bir biçimde yendiği gibi çiğ haline tuz dökülüp limon sıkılarak da tüketilebilir. Bir başka kullanım şekli ise salatalardır. Salataların içerisinde tüketilebilmektedir.

Sindirim sistemini oldukça iyi çalıştıran yer elması, aşırı miktarda tüketilmesi halinde gaz sıkışmasına neden olabilir. Çünkü yerelmasının içinde inulin adlı bir madde var. Bağırsaklar için faydalı. Ancak bu aynı zamanda sindirimi de zorlaştırıyor. Yani yerelması gaz sorunu yaratabilir. Yer elması gaz yapmaması için dikkatlice tüketiniz.

Yer Elması Zayıflatır mı?

Yer elmasının yararları saymakla bitmez. Yer elması, yaşın ilerlemesi ile yavaşlayan metabolizmanın hızının artmasına yardımcı olmaktadır. Bununla beraber kilo vermeye destek olan bu sebzeyi, marketlerde bulmak mümkündür.

Yer Elması Kalori ve Besin Değeri Nedir?

Yer elması, yemeklerimizde kullanım yoğunluğu açısından hak ettiği ilgiyi tam olarak göremez. Halbuki besin değeri bakımından oldukça zengin bir sebzedir. En önemli özelliklerinden biri nişasta içermemesidir. Bu da yer elması ve diyabet hastalarının yakın ilişki kurması gerektiği anlamına gelir. “Yer elması şekeri düşürür mü?” sorusunu olumlu cevaplayabiliriz. Yer elması glisemik indeks değeri ise 50dir.

Yer elması fiyatı açısından ekonomik bir sebzedir. Yer elması satışı sonrasında üreticilere büyük ekonomik değerler getiren ürünler arasında değildir. Bazı bölgelerde yem olarak da kullanılır.

Yer Elması Nasıl Soyulur? Nasıl Yenir?

Yer elmasının kalın kabuklu yapısı, sebze soymayı sevmeyenlerin gözünü korkutabilir. Tıpkı kereviz gibi zor soyulan yiyecekler sınıfına girer. Fakat keskin bir sebze soyma aletiyle ya da bıçakla kısa sürede soyabilirsiniz.

Yer Elması Salatası, Yer Elması Kereviz Yemeği, Patatesli Yer Elması Yemeği, Zeytinyağlı Yer Elması yapılabilir.

Yer elmasının kabuklarını soyduktan sonra nasıl tüketeceğinize karar vermeniz gerekir. Bu aşamada akıllara “Yer elması çiğ yenir mi?” , ''ya da Yer elması yaprağı yenir mi'' , “Yer elması nasıl pişer?” soruları gelir. Yer elması salatası veya yoğurtla yapılan bir yer elması mezesi içinde yer elmasını çiğ olarak yiyebilirsiniz. Bu noktada “Yer elması gaz yapar mı?” sorusu gündeme gelir. Bu konuda sağlık sorunlarınız varsa yer elmasını ve diğer benzer sebzeleri çiğ sebzeleri tüketmemenizi tavsiye ederiz.

Sert bir yapısı olmasına rağmen kereviz ya da patatesten çok farklı bir pişirme süresi olmayan yer elması yemeği yapılan bir sebzedir. Çeşitli tarifleri uygulayarak yer elması çorbası, yer elması püresi gibi yemekler yapabilirsiniz. Ayrıca yer elması, zeytinyağlı yemeklerin içine de lezzet bakımından oldukça yakışır.

Yer Elması İle Portakallı Kereviz Tarifi İçin Malzemeler

1 adet büyük boy kereviz

10 tane küçük boy yer elması

1 havuç

1 baş soğan

1 portakal

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

Yer Elması İle Portakallı Kereviz Tarifi Nasıl Yapılır?

Kereviz ve yer elmasının kabukları soyulur ve kuşbaşı doğranır. Soğanlar ince doğranıp zeytinyağda sotelenir üzerine doğranmış kereviz, yer elması ve doğranmış havuçlar eklenir. Portakalın suyu eklenir. Tuz ve şeker de eklenip sotelenir. Su eklenip tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. İsterseniz dereotu ile isterseniz sade servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Zeytinyağlı Kereviz, Yer Elması Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük 1 büyük boy kereviz

4 adet yer elması

2 havuç

1 soğan

2~3 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 küp şeker

1 çay kaşığı tuz

1 büyük su bardağı içme suyu

Yarım limon suyu

Kerevizin en genç yapraklarından 1 tutam

Zeytinyağlı Kereviz, Yer Elması Tarifi Nasıl Yapılır?

soğan salataya doğranır gibi ince büyük doğranır, sarımsakla zeytin yağında hafif kavrulur. Sonra havuçlar ve küp şeker eklenir az bir suyla havuçlar biraz pişirilir. (kereviz ve yer elması daha erken pişeceği için havuçlar önceden tencere atılıyor) daha sonra yer kerevizi de atıp biraz pişirin, en son en erken pişecek olan yer elması eklenip suyu tuzu eklenip pişmeye bırakılır. Ocaktan indirmeden limon suyu ve kereviz yaprakları eklenip tencere ağzı kapalı soğumaya bırakılır.