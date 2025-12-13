  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump’tan Epstein rezilliğine akılalmaz savunma: Sapkın geçmişini normalleştirmeye çalıştı

7 gün 24 saat kullanılabilecek! Başkent Ankara’ya bir müjde daha

Milyonlarca lira para son anda kurtarıldı! Emniyet uyarıyor 'duymadık' demeyin

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi! Darısı Türkiye'ye
Gündem Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada
Gündem

Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kamyonun çarpıp sürüklediği otomobil alev aldı. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı.

Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sola döndüğü sırada otomobilin çarptığı görülüyor.Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı.

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!
Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Yaşam

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada
Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada

Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada

Korkunç kaza böyle görüntülendi: 3 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç kaza böyle görüntülendi: 3 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Korkunç kaza böyle görüntülendi: 3 kişi hayatını kaybetti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23