Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden, AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya yönelik skandal ifadelere tepki gösterdi.

“Grup başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir” diyen Ömer Çelik, “Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir.” ifadelerini kullandı.

Bu tip konuların siyasi rekabetin konusu olmadığını vurgulayan Çelik, siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Ömer Çelik mesajını şöyle bitirdi: “Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir.”

TUNCAY ÖZKAN’IN HADSİZ SÖZLERİ

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında edep sınırlarını aşarak Leyla Şahin Usta’ya ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Özkan, “Eğer o kadar servetle, o kadar şirketle, bu kadar rezaletin üstünde oturabiliyorsanız kalktığınızda bir şey kokacak demektir” diye konuşmuştu.