  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kredi kartı kullanıcılarına rahatlatan adım! Faiz oranlarında indirim yapıldı

13 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

13 Aralık 1048: Bîrûnî'nin vefatı (Gökbilim, Matematik Âlimi)

İngiltere Kralı Charles'tan kanser açıklaması

Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı

Köpekçilere nihayet hak ettikleri cezalar uygulanmaya başlandı

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”

AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı
Siyaset Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi
Siyaset

Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi

TBMM oturumunda AK Partili Leyla Şahin Usta’ya karşı CHP’li Tuncay Özkan’ın edep sınırlarını aşan skandal açıklamaları büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten konuya dair açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden, AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya yönelik skandal ifadelere tepki gösterdi.

Grup başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir” diyen Ömer Çelik, “Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir.” ifadelerini kullandı.

Bu tip konuların siyasi rekabetin konusu olmadığını vurgulayan Çelik, siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

 

Ömer Çelik mesajını şöyle bitirdi: “Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir.

TUNCAY ÖZKAN’IN HADSİZ SÖZLERİ

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında edep sınırlarını aşarak Leyla Şahin Usta’ya ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Özkan, “Eğer o kadar servetle, o kadar şirketle, bu kadar rezaletin üstünde oturabiliyorsanız kalktığınızda bir şey kokacak demektir” diye konuşmuştu.

CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"
CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"

Sosyal Medya

CHP'nin ne olduğu aşikar! "Türkiye'de tekçiliği dayatan CHP'dir"

İşte CHP bu! İBB’nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı
İşte CHP bu! İBB’nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı

Gündem

İşte CHP bu! İBB’nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı

CHP'li belediyede itperest zihniyet: Hizmet aracı köpeğe tahsis edildi
CHP'li belediyede itperest zihniyet: Hizmet aracı köpeğe tahsis edildi

Gündem

CHP'li belediyede itperest zihniyet: Hizmet aracı köpeğe tahsis edildi

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor
CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Siyaset

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23