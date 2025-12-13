CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

  • İSTANBUL
AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevi devraldığından beri oyunculuk faaliyetlerine odaklandığını ve ilçeyi 'film setine çevirdiğini' ileri sürerek, "Erdal Bey’in bir iş yaptığına da şahit olmadık. Film çekmekten, dizi çekmekten boş zamanı yok" dedi. Baykoç, Beşikçioğlu'nun sosyal belediyecilik projelerini bitirdiğini, belediyeyi borçlandırdığını ve Kızılay bağış kutularını dahi ideolojik sebeplerle kaldırdığını belirterek, CHP'li belediyelerin 'İzmirleşme' tehlikesi altında olduğunu vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yönetim anlayışına ve icraatlarına yönelik eleştirilerini iletti. Beşikçioğlu'nun belediyeciliği ikinci plana attığını ve ilçede somut bir çalışmaya imza atmadığını belirten Baykoç’in açıklamaları hizmet anlayışı olmayan bir CHP’li belediyenin daha skandalları gözler önüne serdi.

Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu eleştirdi. Beşikçioğlu’nun göreve geldiği günden bu yana ilçeye somut bir katkı sunmadığını, oyunculuk faaliyetlerini sürdürdüğünü ve seçim vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen Baykoç, CHP’li belediyelerin ‘İzmirleştiğini’ ifade etti. İlçenin spor kulüplerine yapılan desteklerin kesildiğini, ücretsiz kursların paralı hale getirildiğini, belediyenin borçlandırıldığını ve Kızılay bağış kutularının ideolojik gerekçelerle kaldırıldığını dile getiren Baykoç, "Sosyal belediyecilik kavramını Türkiye’ye biz kazandırdık" diye konuştu.

Baykoç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Erdal Bey’in bir iş yaptığına da şahit olmadık. Ama Etimesgut ilçesinin sokakları, caddeleri bir film setine çevrildiğine dair gözlemlerimiz var. Film çekmekten, dizi çekmekten boş zamanı yok. Çok çalışıyor sağ olsun, eski işini yapıyor. Belediye sınırları içerisinde halkla iç içe olacağı yerde, Etimesgut'un sorunlarını çözeceği yerde ya da Etimesgut ilçemize katma değer sağlayacağı yerde, eski görevini, eski mesleğini, oyunculuğunu devam ettiriyor Erdal Bey. Erdal Bey gerçekten güzel bir oyuncu, bu arada ben onun oyunculuğunu her zaman takdir etmişimdir ve benim onunla ilgili kanaatim şu; bir an önce senaryolarını değiştirip ya da yeni bir yapımcıyla anlaşıp, bir belediye başkanı hikayesi olan, belediye başkanı senaryosu olan bir yapımda yer alması. En azından rol icabı da olsa belediye başkanlığı yapması. İnsanlar o yüzden oy verdi, değil mi? Belediye başkanlığı yap diye oy verdi ona."

Baykoç, Beşikçioğlu’nun göreve geldiğinde belediyenin borcu olmadığını fakat şu anda borçlu bir belediye olduğunu anlatarak, "Parasız olan kursları paralıya da çevrildi. Yani hem belediyeyi borçlandırıp hem de parasız olan yerleri paralıya çeviriyorsa, Etimesgut Belediyesi'nin vay haline. Bunlar tabii sosyal belediyecilik projeleri. Ama maalesef ki bu arkadaşların zihin dünyasında ve yönetim anlayışlarında sosyal belediyecilik diye bir kavram yok" ifadelerini kullandı.

"EĞER KIZILAY İLE KAVGANIZ VARSA DÖNÜP KENDİ DÜNYANIZI SORGULAMALISINIZ"

Beşikçioğlu’nun bazı kurumlara karşı ideolojik bir tutum içinde olduğunu söyleyen Baykoç, Kızılay bağış kutularının kaldırılmasını hatırlattı. Baykoç, "Erdal Bey'in bazı kurumlara ve bazı düşüncelere karşı bir düşmanlığı var. İdeolojik yaklaşıyor galiba. Ve yönetim anlayışını da bu düşmanlık üzerine bina ediyor. İdeolojiyi orada da sürdürüyor. Kızılay’a karşı neden nefret duyar bir insan? Bu kurum bizim yüz akımız. Şimdi baktığımız zaman eğer ki sizin Kızılay gibi bir kurumla da kavganız varsa, o zaman dönüp kendi dünyanızı sorgulamanızı bekleriz" değerlendirmesinde bulundu.

"SOSYAL BELEDİYECEĞİLİK KAVRAMINI TÜRKİYE İLE TANIŞTIRAN BİZİZ"

Baykoç, sosyal belediyecilik kavramına dikkati çekerek, "Bizim belediyecilik anlayışımızda şöyle bir gerçek var. Bir kere sosyal belediyecilik kavramını Türkiye ile tanıştıran biziz. Aynı zamanda sosyal belediyecilik yaparken hiçbir zaman yatırımları ve yapılması gereken işleri eksik bırakmadık. Ve bunları da belli bir bütçe dengesinde yaptık. Bizim yaptığımız maalesef ki şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi sürekli kredi borçlanıp da hiçbir iş yapmamak olmadı’’ şeklinde konuştu.

2
ZEKİ

chp vatan haini dinsiz islam ve müslüman düşmanıdır inegölde gider açılması için aradım 1 ay sonra açıldı diye mesaj geldi ama belediye gelmedi

hasel

Ehil insanlara oy verilmezse böyle olur.Baştan olacağı belliydi.Tam CHP klasikleri.CHP,hiznet bilmez.Yapar gibi algıyla,yalanlarla oyalar.Hizmet bilmeyen chp yi eleştirdiğin zaman,taraftarları "YAPTIRMIYORLAR"söylemine sığınır.EY,GÜZEL MİLLETİM:İŞTE CHP.Bu CHP de ülkemizde ANAMUHALEFET.Güleyim bari.
