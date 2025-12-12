Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan olmayan olay sözleri gündem oldu

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Şarkıcının eski arkadaşlarından Çiğdem Turan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Turan, Güllü’nün hayatını kaybetmeden 3-4 gün önce kendisini arayarak, “Kardeşim sana ihtiyacım var, bunlar beni öldürecek” dediğini söyledi.

Soruşturma kapsamında Güllü’nün yurtdışına giderken yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, o gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Şarkıcının yakın arkadaşlarından Çiğdem Turan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KARDEŞİM SANA İHTİYACIM VAR, BUNLAR BENİ ÖLDÜRECEK"

Turan, 42 yıllık arkadaşı Güllü'nün vefat etmeden 3-4 gün önce kendisini arayarak, “Kardeşim sana ihtiyacım var, bunlar beni öldürecek” dediğini açıkladı.

"TUĞYAN MAALESEF DOĞRU SEÇİMLER YAPAMADI"

Çiğdem Turan, programda şunları söyledi:

“42 yıllık dostluğumuz vardı ve kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir evlat anneye böyle bir şey yapabilir mi? Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu. Güllü, maalesef Tuğyan'ın hatalarını örtbas etti. Güllü, vefat etmeden 3 - 4 önce; 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek' dedi. Güllü, Sultan'ı sevmediğini bana söyledi. Tuğyan, maalesef doğru seçimler yapamadı ve arkadaşları onu başka bir insan yaptı. Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra ayağına platin takılmıştı.

Güllü, kavgaya bile girmiyordu, korkuyordu. Kavgaların en büyük sebebi para, hayatına giren erkekler ve arkadaş çevresiydi. 20 yılın üzerinde babasız bir şekilde çocuklarını büyüttü. Namusuna leke sürdürtmedi. Güllü, Tuğyan'ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşı çıkardı. Tuğberk'in de bu olayda ufak da olsa bir payı var. O sabah 6'da 'Annem intihar etmedi' diye bir açıklaması var. Daha kimse duymamış olayı ve bu kadar sakin ve rahat bir şekilde. Ben inanmadım açıklamasına.”

“ALKOLE KARŞI BAĞIŞIKLIĞI VARDI”

Güllü'nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise “Güllü hanımla 13 yıl birlikte çalıştık. Çocukları benim elimde büyüdü. Güllü hanımın aşırı alkollü hallerine şahit oldum. Alkole karşı bağışıklığı vardı. Evin kamera görüntülerindeki haline bakınca alkolden çok etkilendiği bir hali yok ve bence kendinde. Tuğyan ile tartışmaları kaba kuvvete dönüşüyordu. Ben aralarına giriyordum. Tuğberk'in annesinin ölüm haberini duyurduğu videoda ben de Güllü ablanın vefat ettiğine inanamadım. Albümü çıkacaktı 'reklamdır' dedim"” ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM TURAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Güllü’nün hayatında önemli bir yere sahip olan Çiğdem Turan, Güllü’nün hem yakın dostu hem de sosyal çevresiyle gündeme gelen isimlerden biri. Çiğdem Turan’ın uzun yıllardır Güllü’yle samimi bir arkadaşlık bağı bulunuyor. Özel hayatında sakin bir profil çizen Çiğdem Turan’ın yaşı ve kariyerine dair detaylar kamuoyunda yer almıyor.

ÇİĞDEM TURAN GÜLLÜ’NÜN NESİ OLUYOR?

Çiğdem Turan Güllü’nün eskiden beri uzun süreli arkadaşlık kurduğu bir dostu olarak biliniyor.