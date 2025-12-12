Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun siyasette “hesap kitap bilmeden” yaptığı çıkışlar yine gündem oldu. Memleketi Trabzon’da yaptığı ilçe turunda “Yönetim iradesini Rize’den Trabzon’a çekeceğiz” sözleri, daha kurulalı birkaç ay olan partisini karıştırmaya yetti.

Parti teşkilatlarını sağlamlaştırmak yerine kameralar karşısında iddialı cümleler kurmayı tercih eden Ağıralioğlu, bu defa bizzat kendi kadrolarını küstürdü. Rize’de iki kurucu yönetim kurulu üyesi, genel başkanın “Rize’yi ikinci plana atıyoruz” şeklinde algılanan sözleri üzerine istifa etti.

 

İSTİFA EDENLER DOĞRUDAN AK PARTİ’YE GEÇTİ

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları açıklamayla Anahtar Parti’den ayrıldıklarını duyuran iki yönetici, açıklamanın hemen ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı’na giderek destek mesajları aldı. Bu tablo, Ağıralioğlu’nun kendi tabanında bile güven oluşturamadığının göstergesi olarak yorumlandı.

 

 

SİYASİ TECRÜBE EKSİKLİĞİ YİNE GÜNDEME GELDİ

Her seçim döneminde parti değiştiren, her konuşmasında farklı bir çıkış arayan Ağıralioğlu’nun, daha kuruluş aşamasındaki teşkilatını bile tek bir cümlesiyle çalkalaması, “liderlik krizi” eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Parti tabanında da “Daha teşkilatları bir araya getiremeden Rize-Trabzon yarışı başlatmak neyin aklı?” tepkileri yükseldi. Siyaset kulislerinde ise Ağıralioğlu’nun bu çıkışı, “Acemilik, tecrübesizlik ve kontrolsüz söylem” olarak değerlendiriliyor.

 

 

KÜÇÜK SÖZLER, BÜYÜK SIKINTILAR

Henüz sahaya tam oturmayan bir partide, genel başkanın “Yönetim iradesini taşımak” gibi iddialı açıklamalar yapması, teşkilatlarda kırılganlık oluşturdu. Rize’deki istifalar, bunun ilk yansıması oldu.

 

SONUÇ: AĞIRALİOĞLU DAHA BAŞLANGIÇTA İPLERİ GERDİ

Yola “yeni bir siyasi umut” iddiasıyla çıkan Anahtar Parti’nin genel başkanı, daha ilk adımlarda kendi teşkilatını ateşe attı.

Rize’deki sarsıntı, Ağıralioğlu’nun siyasetteki en büyük zaafını bir kez daha gösterdi:

Büyük söz söylemek kolay, teşkilat yönetmek zor!

 

1
