Yerel

Hastaneye diye çıktı, ormanda ölü bulundu

Hastaneye diye çıktı, ormanda ölü bulundu

Karabük’te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Abizer Y. sabah saatlerinde ormanlık alanda cansız halde bulundu.

Karabük’te yaşanan olay, polis ekiplerini alarma geçirdi. Dini nikah yaptığı bir kadın ile birlikte şehirdeki bir otelde kalan Abizer Y. dün hastaneye gitmek için otelden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Abizer Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

 

Arama çalışması başlatıldı

İhbar sonrası polis ekipleri, Abizer Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Abizer Y.’nin aracının Kapullu ile 5000 Evler arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, bu sabah Abizer Y.'nin ormanda cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Abizer Y.'nin vücudunda darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Abizer Y.'nin cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

