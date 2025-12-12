Toprak altından servet çıktı: Binlerce Roma sikkesi tek bir evde bulundu

Fransa’daki arkeologlar, on binlerce Roma sikkesiyle dolu üç depolama amforası keşfetti. Bu kaplar, yaklaşık 1.700 yıl önce bir yerleşimde bir evin zeminindeki çukurlara gömülmüştü ve muhtemelen bir tür kasa ya da kumbara işlevi görüyordu.

Amfora olarak bilinen bu üç kap, Kuzeydoğu Fransa’daki Senon köyünde Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) tarafından yürütülen kazılarda bulundu ve toplamda 40.000’den fazla Roma sikkesi içerdikleri düşünülüyor.

İlk amfora, yaklaşık 38 kilogram ağırlığında sikke barındırıyordu. Sikkeleri inceleyen INRAP sikke uzmanı Vincent Geneviève’e göre bu, yaklaşık 23.000 ila 24.000 sikkeye karşılık geliyor.

İkinci kap ve içindeki sikkeler yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaydı. Geneviève, keşif sırasında boyun kısmı kırık olan amforanın ağzından çıkarılan 400 sikkeye dayanarak, bu küpte “18.000 ila 19.000 sikke bulunabileceğini” söylüyor. Üçüncü amfora ise antik dönemde çıkarılmıştı ve bir zamanlar kabın bulunduğu çukurda yalnızca üç sikke kalmıştı.

Bu bölgede hali hazırda yaklaşık 30 sikke koleksiyonu biliniyor. Bu nedenle buluntunun asıl önemi, sadece sikke sayısının çokluğundan değil, bu koleksiyonların tam olarak nerede ve nasıl bulunduğuna dair sağladığı ayrıntılı bilgilerden kaynaklanıyor.

INRAP’ın açıklamasına göre, “İlk bakışta düşünülebileceğinin aksine, bunların bir güvensizlik döneminde saklanmış paralar olduğundan emin olunamaz.” Uzmanlar, sikkeler üzerindeki tarihlere dayanarak amforaların MS 280 ile 310 arasında gömüldüğünü düşünüyor.

Koleksiyonlar arasında, Galya İmparatorluğu’nun imparatorları Victorinus, I. Tetricus ve oğlu II. Tetricus’un portrelerini taşıyan sikkeler de bulunuyor. Bu imparatorluk, Roma İmparatorluğu’nun geri kalanından bağımsız olarak Galya ve çevre eyaletlerde MS 260 ile 274 arasında hüküm sürmüş, ardından MS 274’te imparator Aurelianus tarafından yeniden Roma’ya dahil edilmişti.

ACELEYLE Mİ SAKLANDI YOKSA UZUN VADELİ BİRİKİMLER MİYDİ?

Sikkelerle doldurulmuş amforalar, bir konutun oturma odası içinde özenle hazırlanmış çukurlara dikkatlice yerleştirilmişti. Amforaların ağızları zeminle aynı seviyedeydi; bu sayede antik bir kumbara gibi kolayca erişilebilir durumdaydı.

Açıklamada, “İki örnekte, amforanın ağzına yapışmış halde bulunan birkaç sikke, çukur henüz tortuyla dolmadan, kap gömüldükten sonra sikkelerin küpe bırakıldığını açıkça gösteriyor” deniyor.

Erişilebilir durumda olmaları, bu amforaların aceleyle gizlenmiş paralar olmaktan çok, uzun vadeli bir tasarruf yöntemi olarak kullanıldığını düşündürüyor. Bu konut bölgesinde yerden ısıtmalı taş binalar, bodrumlar ve atölyeler bulunuyordu. Yakınlarda bir Roma tahkimatı da vardı.

4. yüzyılın başında büyük bir yangın yerleşimi yok etti. Yerleşim yeniden kurulmuş olsa da, ikinci bir yangın kalıcı terk edilişe yol açtı ve sikke birikimleri yaklaşık 2.000 yıl boyunca kayıp kaldı.