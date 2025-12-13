7 gün 24 saat kullanılabilecek! Başkent Ankara’ya bir müjde daha

Yapılan açıklamaya göre, yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine inşa edilen yeni stadyum ve spor kompleksi 2026 yılında hizmete girecek. İlgili bakanlıklar ile TOKİ işbirliğinde yükselen proje, yalnızca bir stadyum değil, çok yönlü bir spor ve yaşam alanı olarak planlandı.

TBMM’de gerçekleştirilen 2026 Yılı Bütçe Görüşmelerine katılan Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'dan, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Esenboğa Metrosu'ndan sonra Ankara için bir müjde de yeni stadyum inşaatından geldi.

Yeni stadyum yapılacak

Yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine ilgili Bakanlıklar ve TOKİ işbirliği ile yapılmakta olan yeni stadyumun inşaatı 2026 yılında tamamlanacak.

Ankara sadece bir stadyuma değil; aynı zamanda modern, çok yönlü bir spor ve yaşam kompleksine kavuşacak.

UEFA ve FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edilerek yalnızca maç günleri değil, 7 gün 24 saat yaşayan canlı bir merkez olacak. Konferans salonları, müze, kafeteryalar, eğitim odaları, spor salonları ve atölyeleriyle Ankara’ya değer, gençlerimize ilham katacak.