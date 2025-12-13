Ortalık savaş alanına döndü! Hindistan'da Messi krizi

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin Hindistan turu olaylı başladı. Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'daki Salt Lake stadyumunda düzenlenen biletli etkinlikte Hint taraftarlarla buluşan Messi, yalnızca 10 dakika sahada kaldı. Hint taraftarlar, 45 dakika sürmesi planlanan etkinlikte beklenenden daha az sahada kalan Messi'nin stadyumdan ayrılmasının ardından duruma tepki gösterdi. Yoğun koruma ekibi, VIP isimler, organizatörler ve ünlülerden oluşan kalabalık nedeniyle yıldız futbolcuyu göremediklerini belirten Hint taraftarlar, yabancı madde ve söktükleri koltukları sahaya fırlattı. Bazı taraftarlar da sahaya indi. Ortalık savaş alanına döndü.

Etkinlik organizatörü gözaltına alındı

Batı Bengal Emniyet Müdürü Rajeev Kumar, etkinliğin baş organizatörü Satadru Dutta'nın gözaltına alındığını duyurdu. Kumar, "Bu kötü yönetimin cezasız kalmaması için harekete geçiyoruz. Kendisi, etkinlik için satılan biletlerin iade edileceğine dair yazılı olarak söz verdi" dedi. Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee yaşanan durumdan dolayı özür diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi. Banerjee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Salt Lake stadyumunda bugün tanık olduğumuz kötü yönetimden dolayı derinden rahatsız ve şok oldum. Bu talihsiz olaydan dolayı Lionel Messi'den, tüm sporseverlerden ve hayranlarından içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin bilet fiyatları yaklaşık 3 bin 500 rupiden (1 bin 649 TL, 38 dolar) başlıyordu. Bu, Hindistan'daki ortalama haftalık gelirin yarısından fazlasına denk geliyor.

Messi, Hindistan turu kapsamında Kalküta'nın ardından Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi'deki etkinliklere katılacak.