  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkmenistan dönüşü önemli açıklamalar

Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi

Kıyamet Radyosu’ndan korkutan “LATVIA” uyarısı:Dikkat etsinler! Avrupa’yı korku sardı

Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’

Trump’tan Epstein rezilliğine akılalmaz savunma: Sapkın geçmişini normalleştirmeye çalıştı

7 gün 24 saat kullanılabilecek! Başkent Ankara’ya bir müjde daha

Milyonlarca lira para son anda kurtarıldı! Emniyet uyarıyor 'duymadık' demeyin

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar
Gündem Mehmetçik'ten hudutta operasyon
Gündem

Mehmetçik'ten hudutta operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mehmetçik'ten hudutta operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut hattında yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

MSB, Hakkari hudut hattında gerçekleştirile arama-tarama faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

 

"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Türkiye'den büyük operasyon
Türkiye'den büyük operasyon

Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

Ataşehir’de korkunç iddia ortaya çıktı! Depoda at kesimi yapanlara operasyon
Ataşehir’de korkunç iddia ortaya çıktı! Depoda at kesimi yapanlara operasyon

Gündem

Ataşehir’de korkunç iddia ortaya çıktı! Depoda at kesimi yapanlara operasyon

Bahis operasyonunda 10 tutuklama!
Bahis operasyonunda 10 tutuklama!

Gündem

Bahis operasyonunda 10 tutuklama!

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi

Yerel

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23