Kıyamet Radyosu’ndan korkutan “LATVIA” uyarısı:Dikkat etsinler! Avrupa’yı korku sardı

Kamuoyunda “Kıyamet Radyosu” olarak bilinen gizemli askeri yayın istasyonu UVB-76, bu hafta alışılmadık bir yayın trafiğine girdi. Normalde ayda bir ya da iki kez sinyal veren istasyonun, yalnızca birkaç gün içinde 15 ayrı şifreli mesaj göndermesi Avrupa’da alarm yarattı.

Yetkililer ve askeri uzmanlar, bu olağandışı hareketliliğin yeni bir kriz ya da askeri tırmanış ihtimaline işaret edebileceğini değerlendiriliyor.

SAATLERCE SÜREN YAYIN, ŞİFRELİ KELİMELER

UVB-76, geçtiğimiz hafta pazartesi günü üç, çarşamba günü ise sekiz mesaj yayımladı. En dikkat çekici yayın ise çarşamba gecesi gerçekleşti. İstasyon, yerel saatle 01.07’den 04.26’ya kadar, üç saatten fazla süreyle yayında kaldı.

Yayın sırasında zayıf müzik sesleri, uzun Morse kodları ve anlamı bilinmeyen kelimeler art arda duyuldu. Mesajlarda PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, FRIGORIA, OPALNY, SNOPOVY ve MYUONOSVOD gibi ifadeler yer aldı. Bu kelimelerin hiçbirinin bilinen bir anlamı bulunmuyor.

“LATVIA” DETAYI KORKUTTU

Avrupa’da asıl endişeyi yaratan ise 17 Kasım’daki yayınlardan birinde “LATVIA” (Letonya) ifadesinin geçmesi oldu. Altı ayrı mesajdan birinin şu şekilde olduğu bildirildi:

NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167

Letonya’nın NATO üyesi olması, bu mesajın sıradan bir şifreleme olmadığı yorumlarına yol açarken sosyal medyada "dikkat edilmesi gerektiği" yorumlarına yol açtı.

NATO SENARYOSU MASADA

Uzmanlara göre Rusya’nın Letonya’ya yönelik olası bir hamlesi, NATO’nun 5. Maddesini devreye sokabilir. Bu madde, bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Böyle bir senaryo, ABD ve Avrupa ülkelerini doğrudan savaşa sürükleyebilir.

Askeri çevreler, bu tür bir çatışmanın nükleer boyuta tırmanma riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

DRON SALDIRILARININ ARDINDAN YENİ MESAJLAR

Rus devlet medyası Izvestia, 14 Kasım’da UVB-76’nın, yakın bölgedeki enerji tesislerine yönelik İHA saldırıları sonrası kısa süreliğine sustuğunu yazdı. Ancak bu sessizliğin ardından istasyonun yeniden ve daha yoğun biçimde yayına geçtiği belirtildi.

Bu gelişme, yayınların tesadüfi olmadığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

“KIYAMET RADYOSU” NE ANLAMA GELİYOR?

Askeri uzmanlara göre UVB-76, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen “Perimeter” ya da “Dead Hand (Ölü El)” adlı nükleer savunma sisteminin parçası olabilir. Teoriye göre sistem, Rusya’nın nükleer saldırıyla devre dışı kalması halinde otomatik misillemeyi tetiklemek üzere tasarlandı.

Sürekli duyulan “vızıltı” sesinin kesilmesi, bu mekanizmanın devreye girdiği anlamına gelebilir.

BATI’DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

UVB-76’daki hareketlilik, Batılı liderlerin son dönemde yaptığı sert açıklamaların hemen ardından yaşandı. İngiliz askeri uzman Al Carns, kısa süre önce “Savaşın gölgesi Avrupa’nın kapısına dayandı” demişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, “Rusya savaşı Avrupa’ya geri getirdi. Dedelerimizin yaşadığı ölçekte bir savaşa hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

TESADÜF MÜ, MESAJ MI?

UVB-76’dan gelen yoğun yayınların ne anlama geldiği henüz bilinmiyor. Ancak zamanlama, şifreli mesajlar ve “Letonya” detayı, Avrupa’da en kötü senaryo tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda. Kesin olan bir şey var: Rusya’nın Kıyamet Radyosu, bu kez alışıldığından çok daha uzun ve çok daha sık konuşuyor.