  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”

AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

Rusya ABD'yi rahatsız edecek açıklama yaptı: Hoşumuza gitmeyebilir! Rus lideri hedef alan ifadeler

SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi

Altın fiyatları uluslararası piyaslarda yine atağa geçti!

Acemi Genel Başkan! Ağıralioğlu Trabzon’u alacağım derken Rize’den oldu

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı
Dünya "Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar
Dünya

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

Etiyopya’nın Kızıldeniz’e çıkış hedefi, Eritre ile artan suçlamalar ve askeri hazırlık iddialarıyla Afrika Boynuzu’nda yeni bir savaş riskini gündeme getirdi. Bölgesel gerilim, Mısır’la Nil anlaşmazlığı ve ülke içindeki etnik çatışmalarla daha da derinleşiyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in denize erişim hedefi, Afrika Boynuzu’nda yeni bir savaş ihtimalini gündeme getirdi. Eritre’nin 1993’te bağımsızlığını kazanmasıyla Kızıldeniz’e çıkışını kaybeden Etiyopya’nın bu durumu tersine çevirmekte kararlı olduğu belirtilirken, son aylarda iki ülke arasında artan suçlamalar gerilimi tırmandırdı.

Eritre yönetimi, Haziran ayında Etiyopya’yı Kızıldeniz limanlarını ele geçirmeyi amaçlayan bir savaş gündemi hazırlamakla suçladı. Addis Ababa yönetimi ise denize erişimi barışçıl yollarla sağlamak istediğini savundu.

 

Etiyopya, Eritre’nin kendisine karşı savaşa hazırlandığını ileri sürerken, Eritre’yi isyancı gruplara destek vermekle itham etti. Uluslararası Crisis Group yetkilileri, bölgede yanlış hesaplama riskinin arttığı ve çatışma ihtimalinin güçlendiği uyarısında bulundu.

Gerilim, Etiyopya’nın Büyük Etiyopya Rönesans Barajı nedeniyle Mısır’la yaşadığı anlaşmazlıklar ve ülke içindeki etnik çatışmalarla daha da karmaşık hale geldi. Mısır, Nil Nehri üzerindeki barajın su güvenliğini tehdit ettiğini savunarak Etiyopya’ya karşı sert açıklamalar yaptı ve gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

 

Etiyopya ise barajın kalkınma için hayati olduğunu bildirdi. Ülkede Tigray savaşının ardından Amhara ve Oromia bölgelerinde devam eden silahlı isyanlar iç güvenliği zayıflatırken, artan savunma harcamaları ve bölgesel gerilimlerin ekonomiye zarar verdiği kaydedildi.

Dünya Bankası verilerine göre yoksulluk oranı yüzde 43’e yükselirken, uzmanlar Addis Ababa’daki kalkınma görüntüsünün ülkenin çevre bölgelerinde paylaşılmadığını ve istikrarsızlığın sürebileceğini belirtti.

 

BM ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, Afrika’da artan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Dujarric, iki tarafı, 2018’de Abiy Ahmed’in başlattığı barış süreciyle yeniden kurulan ilişkileri korumaya ve Cezayir Anlaşması’nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine bağlı kalmaya çağırdı.

Açıklama, iki ülke arasında 80 bin kişinin hayatını kaybettiği 1998-2000 savaşını bitiren Cezayir Anlaşması’nın 25. yıl dönümünde yapıldı.

Rusya'dan savaş tehdidi: Buna şimdiden hazırız
Rusya'dan savaş tehdidi: Buna şimdiden hazırız

Dünya

Rusya'dan savaş tehdidi: Buna şimdiden hazırız

Kırıkkale’de acı son! Boşanma görüşmesi sonrası yaşam savaşı!
Kırıkkale’de acı son! Boşanma görüşmesi sonrası yaşam savaşı!

Yerel

Kırıkkale’de acı son! Boşanma görüşmesi sonrası yaşam savaşı!

Savaşta yapamadığını barışta yaptı
Savaşta yapamadığını barışta yaptı

Dünya

Savaşta yapamadığını barışta yaptı

Avrupa'ya savaş için göndermişti! Kim'den cepheden dönen askerlere devlet nişanı
Avrupa'ya savaş için göndermişti! Kim'den cepheden dönen askerlere devlet nişanı

Dünya

Avrupa'ya savaş için göndermişti! Kim'den cepheden dönen askerlere devlet nişanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23