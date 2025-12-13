Fransa’dan yapay zeka hamlesi: Ordu sistemleri Airbus’la akıllanıyor

Fransız Savunma Tedarik Ajansı (DGA), Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan silah, bilgi, iletişim ve siber güvenlik sistemlerine yapay zeka bileşenlerinin entegrasyonu için Airbus Defence & Space ile 50 milyon euro değerinde bir çerçeve sözleşme imzaladı. Bu kapsamda sözleşme, Airbus Defence & Space ve Airbus Helicopters tarafından teslim edilen bilgi sistemlerini kapsıyor.

Şirket tarafından yapılan basın açıklamasına göre Airbus ve DGA; Fransa’nın bu teknolojilere hakim olmasını sağlamak ve diğer ülkelere olan bağımlılığı önlemek amacıyla Mayıs 2024’te kurulan Savunma Yapay Zekası Bakanlık Ajansı (AMIAD) ile iş birliği içinde çalışmakta. Bu, savunma alanındaki egemenlik sorununu ele almayı ve askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanımını geliştirmeyi amaçlayan savunma için yapay zeka konusundaki bakanlık stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sözleşme ilk etapta Fransa’nın ulusal deniz gözetleme ağı olan Spationav’ın yapay zeka ile geliştirilmesini içeriyor. Bu kapsamda Airbus, uydu gözlem sistemleri ve Spationav sensör ağından toplanan verilerin otomatik olarak birleştirilmesini, sınıflandırılmasını ve gerçek zamanlı operasyonel veriye dönüşmesini sağlayacak yeni algoritmalar geliştirecek.

Bu noktada Airbus tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle istihbarat, siber güvenlik ve bağlantısallık alanlarında; askeri telekomünikasyon ağlarının yönetimi ve optimizasyonunda gerçek zamanlı destek sağlanması gibi diğer birçok potansiyel kullanım alanı araştırılmakta veya araştırılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Şirkete göre uydu, radar, insansız hava aracı, akıllı telefon, sosyal ağlar gibi sensörlerin çoğalmasıyla üretilen devasa veri miktarlarını yalnızca yapay zeka verimli ve hızlı bir şekilde işleyebilir. Amaç, halihazırda yürütülen faaliyetlerde personele zaman kazandırmanın yanı sıra, durumun aciliyeti veya işlenecek verilerin aşırı hacmi nedeniyle insanların tamamlamasının imkansız olduğu görevleri yerine getirmektir. Yapay zeka ile ilgili diğer büyük zorluk ise, sistemi besleyen tüm verilerin uygun altyapı kullanılarak depolanması, arşivlenmesi ve yapılandırılması kabiliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır.