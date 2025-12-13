85 yaşındaki alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen 85 yaşındaki alzheimer hastası kadın her yerde aranıyordu. Yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Yangın, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'nde çıktı. 85 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Keklik'e ait müstakil evde çıkan yangına komşuların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay sonrası yapılan incelemede evde yalnız yaşayan Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keklik'in bulunan cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.