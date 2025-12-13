Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’
Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin soruya cevap verirken dikkat çeken bir dil sürçmesi yaşadı.
Bir televizyon kanalına konuk olarak katılan CHP lideri Özgür Özel, sunucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı hakkında sorduğu soruya cevap verirken büyük pot kırdı.
Özel, partisinin adayını ifade etmek isterken “Ekrem İmamoğlu” yerine “Ekrem Erdoğan” demesiyle stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.
O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Sosyal Medya
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti