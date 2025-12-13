  • İSTANBUL
Sosyal Medya Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’
Sosyal Medya

Özgür Özel fena pot kırdı! ‘Bizim adayımız Ekrem Erdoğan’

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin soruya cevap verirken dikkat çeken bir dil sürçmesi yaşadı.

Bir televizyon kanalına konuk olarak katılan CHP lideri Özgür Özel, sunucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı hakkında sorduğu soruya cevap verirken büyük pot kırdı.

Özel, partisinin adayını ifade etmek isterken “Ekrem İmamoğlu” yerine “Ekrem Erdoğan” demesiyle stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Robot köpeğini yürüyüşe çıkaran robotu görenler şaşkına döndü!
Allah rızası için diyerek duyurdu! Çobanın feryadı böyle görüntülendi
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu
Gündem

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturma devam ederken Güllü'nün arkadaşı olan Çiğdem Turan'ın olağan olmayan peş peşe söylediği o sözler g..
Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.
Gündem

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, son günlerde yaşanan siyasi dalgalanmaların tam ortasına düşen çarpıcı değerlendirmelerinde, Sözcü gazet..
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gelişmeler yaşanırken CHP'li belediyeler "İzmir, merke..
