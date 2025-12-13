  • İSTANBUL
Trump’tan Epstein rezilliğine akılalmaz savunma: Sapkın geçmişini normalleştirmeye çalıştı

Amerikan yargı sisteminin yıllardır "devlet sırrı" muamelesi yaptığı ve küresel elitlerin sapkınlıklarını içeren Jeffrey Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump’a ait yeni fotoğrafların yayınlanması gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, utanç verici fotoğrafları görmediğini iddia ederek, "Herkes bu adamı tanıyordu. Yüzlerce insanın onunla çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. Bunun pek bir önemi yok," sözleriyle durumu önemsizleştirmeye çalıştı ve sapkınlığa kılıf bulmaya çalıştı.

Cinsel istismar ve pedofili ağı kurmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın skandal dolu dosyaları kamuoyuna sızmaya devam ediyor. Bu dosyaların içeriği, yıllardır "devlet sırrı" gibi korunan ve küresel elitlerin sapkınlıklarını barındıran belgeleri içerirken, son olarak ABD Başkanı Donald Trump’a ait yeni fotoğrafların ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Eptein dosyasında yeni fotoğrafların çıkmasına yönelik açıklama yapan Trump, “herkes tanıyordu, önemi yok” diyerek geçmişte yaşanan rezilliklerini normal olarak gördü. 

Trump, Beyaz Saray’da yapılan bir imza töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Trump, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında yer alan yeni fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

'BUNU SİZE SÖYLEMEK AKILLICA OLMAZ'

ABD’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu hatırlatılan Trump, "Venezuela’dan daha fazla petrol varlığına el koymayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunu size söylemek çok akıllıca olmaz" yanıtını verdi. Uyuşturucu ile mücadelede daha önce görülmemiş bir başarı sağladıklarını vurgulayan Trump, "Deniz yoluyla ülkeye giren uyuşturucunun yüzde 96’sını durdurduk. Kalan yüzde 4’ün kim olduğunu kimse çözemiyor. Açıkçası o yüzde 4’ün içinde olmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

'SIRADA KARA YOLU VAR'

ABD tarafından hedef alınan kartellere ait her teknenin uyuşturucudan ölmesi muhtemel 25 bin ABD'linin hayatını kurtardığını belirten Trump, "Deniz yolunda işi bitirdik diyebiliriz. Şimdi kara yoluna odaklanıyoruz. Kara yolu çok daha kolay ve bu süreç de başlamış durumda. Bunların gençliğimizi, ailelerimizi mahvetmesine izin vermeyeceğiz. Gençleri geçin, herkesi etkiliyor. Fentanil ya da kokain yüzünden dağılmış bir aile hiç görmediniz mi?" diye konuştu.

Kolombiya’da da en az 3 kokain fabrikası olduğunu iddia eden Trump, "O da başka bir ülke ve bundan memnun değiliz. Ama müdahale ediyoruz. Denizden uyuşturucu girişini durdurduk, artık denizde tekne bile bulamıyorsunuz. Balıkçı tekneleri bile yok" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZE UYUŞTURUCU GETİREN HERKES HEDEF KONUMUNDA'

Uyuşturucu kartellerine yönelik yapılacak kara operasyonları ile ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu sadece Venezuela’ya yönelik kara saldırıları meselesi değil. Bu, ülkemize uyuşturucu sokan ve insanlarımızı öldüren korkunç insanlara yönelik kara operasyonlarıdır" değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin uyuşturucu nedeniyle bir savaşta yaşanılacak büyüklükte kayıplar yaşadığına dikkat çeken Trump, "Şu anda yaşanan tam olarak bu. Dolayısıyla bu illa Venezuela olmak zorunda değil. Ülkemize uyuşturucu getiren herkes hedef konumunda" dedi.

'EPSTEİN DOSYASINDAKİ FOTOĞRAFLARIN PEK BİR ÖNEMİ YOK'

Trump, 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında yer alan yeni fotoğraflarının yayınlandığının hatırlatılması üzerine, "Açıkçası fotoğrafları görmedim ama herkes bu adamı tanıyordu" dedi. Epstein’in hayattayken Palm Beach bölgesinin her yerine gittiğini ve herkesle fotoğraflarının olduğunu kaydeden Trump, "Neredeyse yüzlerce insanın onunla çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. Bu yüzden bunun pek bir önemi yok. Ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile Epstein'in 1990'lar ve 2000'lerin başlarında arkadaş oldukları bilinirken, Trump, Epstein'in fuhuş suçlamalarını kabul etmesinden önce zaten ilişkilerini kestiğini belirtiyor.

