Gündem

Milyonlarca lira para son anda kurtarıldı! Emniyet uyarıyor 'duymadık' demeyin

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Polis ekiplerinin sahte 'polis ve savcı' taktikleriyle korku salıp dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 31 şüpheliden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda ayrıca mağdurlardan alınan yaklaşık 18 milyon liralık altın, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis ve savcı' gibi tanıtarak, psikolojik baskı ve korkutma yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik son 3 ayda takipli çalışmalar yaptı.

Şüphelilerin vatandaşları korkuyla ikna ederek yüksek meblağlı para ve kıymetli ziynet eşyalarını önceden belirlenen adreslere bırakmaya veya kuryelere elden teslim etme yöntemiyle hedef aldığı dolandırıcılık şebekelerine operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırdığı yaklaşık 18 milyon liralık 2 kilogramı altın, geri kalanı döviz ve TL ele geçirildi, 31 şüpheli de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 

Şüphelilerin para ve altınları alma anları kameralara da yansıdı

Polisin çalışmasında şüphelilerin eylemler öncesi ve sonrasında sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığı, yüzlerini maske veya kask gibi unsurlarla sistematik olarak gizlediğinin tespit edildiği öğrenildi.

Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile diğer tüm güvenlik kamera kayıtları üzerinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin paraları alma anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Polisin operasyonuyla ele geçirilen altın ve paraların eksiksiz bir şekilde mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

 

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hiçbir resmi görevli polis, savcı, asker telefon aracılığıyla vatandaşlardan nakit para veya ziynet eşyası talep etmez. Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmeyiniz" denildi.

