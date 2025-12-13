Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Türkiye’nin askeri kapasitesinin daha da artmasından ciddi rahatsızlık duyduğu ve Ankara’ya F-35 savaş uçaklarının verilmesini engellemek için Washington’da sessiz bir diplomasi yürüttüğü ortaya çıktı.

İsrailli kaynakların Al Monitor’e verdiği bilgilere göre Netanyahu, son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir atılım yapan, bölgesel askeri operasyon kabiliyeti bulunan ve güçlü bir orduya sahip Türkiye’nin F-35 gibi ileri teknoloji uçaklarla donatılmasını İsrail açısından “oyun değiştirici” bir gelişme olarak değerlendiriyor.

İsrail diplomasi çevrelerinde Türkiye, artık yalnızca bölgesel bir aktör olarak değil, askeri kapasitesi, operasyon tecrübesi ve siyasi etkisiyle Orta Doğu’daki dengeleri değiştirebilecek bir güç olarak görülüyor. Netanyahu’nun endişesinin merkezinde de tam olarak bu tablo yer alıyor.

‘NETANYAHU’NUN ASIL AMACI BU’

Al-Monitor’a konuşan deneyimli bir İsrailli diplomatik kaynak, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’la ay sonunda Beyaz Saray’da gerçekleştireceği görüşmenin asıl amacının Türkiye’ye F-35 verilmesinin engellenmesi olduğunu öne sürdü. İsrail Başbakanı’nın doğrudan Trump ile karşı karşıya gelmek istemediğini vurgulayarak, “Netanyahu, Türkiye’nin askeri gücünün daha da artmasını istemiyor ancak Trump’la açık bir krizi de göze alamıyor” dedi.

KUDÜS’TE GİZLİ GÖRÜŞME

Al Monitor’un aktardığına göre bu endişenin en somut göstergelerinden biri, Netanyahu’nun 1 Aralık’ta Kudüs’te Lockheed Martin’in Operasyon Direktörü Frank St. John ile yaptığı kapalı görüşme oldu. F-35’lerin üreticisisi olan şirketin üst düzey yöneticisiyle yapılan görüşmede, Türkiye başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin bu uçaklara sahip olmasının yaratacağı sonuçlar ele alındı.

İsrail, F-35’leri 2017’den bu yana kullanıyor. Ancak İsrailli güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye gibi güçlü bir ordunun aynı kabiliyete ulaşması dengeleri kökten değiştirebilir.

İsrailli yetkililerin Türkiye’nin son yıllarda Karabağ, Libya ve Suriye’de sergilediği askeri performansı yakından izlediği belirtilirken Tel Aviv’deki değerlendirmelere göre, güçlü bir hava kuvvetine sahip Türkiye’nin F-35’lerle desteklenmesi, İsrail’in bugüne kadar alışık olduğu askeri üstünlük anlayışını zorluyor.

NETANYAHU’NUN STRATEJİSİ: SESSİZ BASKI

Al Monitor, Netanyahu’nun bu nedenle ABD’de açık bir kampanya yürütmek yerine, Trump’a yakın isimler üzerinden perde arkasında baskı kurmayı tercih ettiği belirtirken İsrail Başbakanı’nın, Trump’ın damadı Jared Kushner ve Kongre’deki bazı Cumhuriyetçiler üzerinden Ankara’ya F-35 verilmemesi için nabız yokladığını ifade etti.

İsrailli kaynaklar, Netanyahu’nun Trump’a karşı kamuoyu önünde Türkiye’yi hedef alan bir söylemden özellikle kaçındığını vurguladı.

“BU GÜÇ İSRAİL’İ ZORLAR”

İsrailli askeri kaynaklar, Türkiye’nin F-35’lere sahip olması halinde yalnızca teknolojik değil, stratejik bir sıçrama yapacağı görüşünde.

Üst düzey bir İsrailli askeri yetkiliye göre, “Türkiye zaten güçlü bir orduya ve ciddi operasyon tecrübesine sahip. F-35 gibi bir kabiliyetle birleştiğinde bu güç, İsrail açısından yeni ve zor bir denklem anlamına gelir.”

Netanyahu’nun, 29 Aralık’ta Trump ile yapacağı görüşmede Türkiye dosyasını doğrudan gündeme getirmesi beklenmese de İsrail’in endişelerini satır aralarında iletmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Kulislere göre Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin artan gücünü durdurmanın artık eskisi kadar kolay olmadığının farkında. Bu nedenle İsrail’in tercihi, yüksek sesli itirazlar yerine Washington’daki kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi oldu.