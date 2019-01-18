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Yer: Adana... Kaldırımda ceset bulundu!

Adana’da kaldırım üzerinde erkek cesedi bulundu. Şahsın 24 yaşındaki S. Samet H. olduğu anlaşıldı.

18 Ocak 2019 Cuma 09:13
Yer: Adana... Kaldırımda ceset bulundu!

Edinilen bilgiye göre Adana Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi’nde kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu ihbarı sonrasında, olayın yaşandığı yere polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrasında, olay yerine intikal eden polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde yerde yatan şahsın ölü olduğu anlaşıldı. Şahsın üzerinden çıkan kimlik bilgilerinde S.Samet H.(24) olduğu bilgisine ulaşıldı.

112 Acil Yardım ekiplerince yapılan tetkikler ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün incelemeleri sonunda ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:13
  1. Adana
  2. Çukurova
  3. Huzurevleri Mahallesi
  4. ceset

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