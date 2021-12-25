Yenişemediler

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Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Lider Trabzonspor sahasında konuk ettiği ligin flaş ekibi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Lider Trabzonspor sahasında konuk ettiği ligin flaş ekibi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer’in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz’ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.
31. dakikada Hamsik’in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius’un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.
48. dakikada Visca’nın enfes pasında topla buluşan Gulbrandsen’in sert şutu direğin üstünden auta gitti. 51. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası içinde Aleksic’in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu. 57. dakikada ceza sahası dışından Hasan Ali’nin sert şutu farklı şekilde dışarı çıktı.
61. dakikada Caicara’nın ara pasında topla buluşan Visca’nın sert ortası auta gitti. 63. dakikada Hamsik’in pasında Abdülkadir Ömür’ün sert şutu kaleci Muhammed’de kaldı.
85. dakikada Bakasetas’ın akıl dolu pasında topla buluşan Hamsik’in tek vuruşu kaleci Muhammed’de kaldı. 89. dakikada Visca’nın korner atışına iyi yükselen Okaka’nın vuruşu kalecide kaldı. Müsabakada her iki tarafın da gol çabaları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.