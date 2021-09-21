Yenimahalle Belediyesi’nde işçi kıyımı

Böbrek ticareti skandalı ve taciz rezaletiyle çalkalanan, 300’den fazla yönetici yakınının torpilli kadrolara atanmasıyla arpalığa dönen CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde yandaşlara kadro açmak için partili olmayan çok sayıda personelin iş akitleri feshedildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı YENİMEK Kurs Merkezi’nde görevli 28 öğretmen, vatandaşların kurslara yönelik yoğun talebine rağmen 26 Ağustos’ta hiçbir gerekçe gösterilmeden, tazminatsız kovuldu. Aralarında Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça öğretmenlerinin olduğu, İğne Oyası, Şiş Dantel ve Şiş Örgü gibi halktan yoğun teveccüh gören branşlarda usta öğreticilik yapan sözleşmeli öğretmenler, branşları açılmayarak işsiz bırakıldı. Halk Eğitim Merkezlerine başvuruların son günü olan 25 Ağustos’tan bir gün sonra gerçekleşen skandal fesihle, işten çıkarılan öğretmenlerin yeni bir iş bulma imkânları da ellerinden alındı.

“Torpilimiz yok diye kovdular”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen mağdurlar önemli açıklamalarda bulundu. 3 aylık hamile olduğunu kaydeden bir öğretmen şunları söyledi: “Hiçbir suçumuz olmadığı halde işten çıkarıldık. İşimize el emeğimize bakılmayarak ‘iş akdinize son verildi’ dendi. Ödenek olmadığını söylediler ama biz zaten yüksek maaş almıyorduk. İşin aslı bizim torpilimiz yoktu, onlar da gözümüzün yaşına bakmadılar” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim belediyelerimizde en düşük asgari ücret 3 bin 100 TL” dediği halde kendilerine 2 bin 900 lira maaş verildiğini ifade eden başka bir usta öğretici de şunları kaydetti: “Brütünü bilmiyorum ama elimize geçen para 2 bin 900 liraydı. Yol ve yemek ücreti de almıyorduk. En kötüsü de bizi Halk Eğitim Merkezlerine başvuruların son günü olan 25 Ağustos’tan bir gün sonra işten çıkarmaları oldu. Başvurular sona erdiği için hiçbir yere başvurma şansımız kalmadı. İşsiz bırakıldım. Ne yapacağımı bilmiyorum.”

Kardeşini aldı çalışanı kovdu

Öte yandan; Akit, 14 Eylül’de “Belediye değil akraba çiftliği” manşetiyle, torpilli kadrolaşma ile CHP’nin arpalığına dönen ve nepotizm bataklığına saplanan Yenimahalle Belediyesi’nde yaşanan yandaş kadrolaşmayı ayrıntılı şekilde deşifre etmişti. Akraba kontenjanından 300’den fazla yönetici yakınının ballı koltuklar kaptığı CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde, 28 öğretmenin iş akdine son veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuğba Ejder’in de kız kardeşi Sibel Göktaş’ı kendisine bağlı müdürlükte işe yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. “Çocuğa yönelik cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanan Yenimahalle Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nusret Çetin’in eşi Nurgül Çetin’in de YENİMEK kurslarında sorumlu müdür yardımcısı görevini yürüttüğü belgelenmişti.