Yenilik ve Eğitim teknolojileri Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi; COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan öğrenme yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamakta.



Milli Eğitim Bakanlığı, EBA (Eğitim Bilişim Ağı ve ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için eğitim veren TRT-EBA TV üzerinden 18 milyondan fazla öğrenci için uzaktan eğitim sürecini başlatmış. Proje tasarımı içinde birbiri ile bağlantılı olan ve acil duruma yanıt, geçiş ve sistem toparlanmasını ele alan 3 bileşen bulunmakta. Bunlar: (i) Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim BT Altyapısı, (ii) Kaliteli ve Güvenli Dijital İçerik ve (iii) Dirençli Eğitim Teknolojisi için Kurumsal kapasite bileşenleridir.

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