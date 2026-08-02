Karma eğitim ideolojik bir bataklık

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

1960’lı yıllardan bu yana Türk milletinin belini büken, 28 Şubat karanlığında ise seküler ideolojik bir dayatma olarak zorunlu hale getirilen ‘karma eğitim’, yıllardır gençliğimizi adım adım ahlaki uçuruma sürüklemeye devam ediyor. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin çoktan vazgeçtiği, dünyada “yüzyılın pedagojik yanlışı” olarak anılan söz konusu bu model, 28 Şubat karanlığında ideolojik bir dayatma olarak Türkiye’de zorunlu hale getirilirken azgın azınlık tarafından eleştirilmesi dahi yasaklanan bu batıl sistem, çocuklarımıza sadece bilgi yığarken hayatın anlamını, kimliğini ve amacını kazandıramadı. Aksine, ahlaki değerleri aşındırarak gençliğimizi uçuruma sürükledi. Karma eğitim hem erkek öğrencilere hem de kız öğrencilere büyük zarar verdi: Erkekleri disiplin ve odaklanma sorunlarıyla boğarken, kızları da mahremiyet ihlali, erken yaşta duygusal travmalar ve kimlik karmaşasıyla karşı karşıya bıraktı. İslam medeniyetinin ilim ve hikmet anlayışıyla bağdaşmayan bu zorunlu sistem, “yüzyılın pedagojik yanlışı” olarak tarihe geçerken bu faşizan modelin son bulması, tercihe dayalı, ahlaklı ve milli bir eğitim düzenine geçilmesi artık milli bir zorunluluk haline geldi.

“AİLELERE TERCİH HAKKI TANINMALI”

Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, “Karma eğitim hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ve birçok bilimsel çalışmayla kız ve erkeklerin farklı öğrendiği, farklı istidat ve kabiliyetleri gereği aynı eğitime tabi tutulamayacağı kanıtlanmasına rağmen ideolojik bir kör bataklık olarak devam ettirilmektedir. Yeri geldi bilime menfaatleri söz konusu olduğunda bir put gibi tapanlar, karma eğitimin bütün bilimsel zararlarına rağmen devamı için mücadele ediyorlar. Karma eğitim sosyal becerileri köreltmektedir. Akademik başarıyı düşürmektedir. Kimlik ve şahsiyet inşa etmeyi engellemektedir. Kız ve erkek buluğ çağında bir arada tutulunca ateş ve barut misali istismara sebep olmaktadır. Bu birçok çalışma ile mevcuttur. Dinen zaten haram, bilimsel olarak zaten zararlı… Bu neyin inadı?” ifadelerini kullandı.

“EŞİTLİK” AMBALAJINDAKİ PEDAGOJİK KÖRLÜK

Karma eğitimin öğrencilerin kimlik inşasına sorunlar meydana getirdiğini belirten Prof. Dr. A. Halim Ulaş, “Modern eğitim sisteminin ‘fırsat eşitliği’ ambalajıyla sunduğu karma eğitim, aslında çocukların fıtratındaki muazzam farklılıkları yok sayan pedagojik bir körlükten başka bir şey değildir. Kız ve erkek çocuklarının tamamen farklı bilişsel olgunlaşma hızlarını, duygusal eşiklerini ve öğrenme ritimlerini aynı sınıfın dört duvarı arasına sıkıştırmak, iki farklı bitki türünü aynı su ve ışık rejimiyle büyütmeye zorlamak kadar fıtrata aykırıdır. Özellikle kimlik inşasının en fırtınalı dönemi olan ergenlikte, akademik odaklanmanın ve entelektüel merakın yerini karşı cinse kendini ispatlama kaygısı almaktadır; bu psikolojik arenada kız öğrenciler çoğu zaman çekingenleşerek potansiyellerini gizlemekte, erkek öğrenciler ise dikkat çekme baskısıyla hırçınlaşmaktadır” şeklinde konuştu.

“KARMA EĞİTİM PEDAGOJİK AÇIDAN YENİDEN TARTIŞILMALI”

Eğitimci-yazar Ali Erkan Kavaklı da, karma eğitimin pedagojik sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Avrupa ve Amerika’da bu konuda yapılan araştırmaların farklı eğitim modellerini gündeme taşıdığını söyledi. Kavaklı, karma eğitimin 1968 kuşağı ve feminist hareketler tarafından “eğitimde büyük reform” olarak ortaya konulduğunu, temel amacın kadın-erkek eşitliğini sağlamak olduğunu ifade ederken, aradan geçen yıllarda yapılan araştırmaların bu hedefin gerçekleşmediğini ileri sürdü. Kadın ve erkeklerin ilgi alanları, yetenekleri ve öğrenme biçimlerinin farklı olduğunu belirten Kavaklı, bu farklılıklar göz ardı edilerek sürdürülen karma eğitim modelinin pedagojik açıdan sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Almanya’da yapılan akademik çalışmalara atıfta bulunan Kavaklı, Doç. İlse Brehmer’in Schule im Patriarchat – Schulung fürs Patriarchat adlı eserinde karma sınıflarda stres ortamının oluştuğu ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere yönelik sözlü ve fiziksel tacizlerinin önlenemediğinin savunulduğunu aktardı. Prof. Maria Anna Kreienbaum’un Schule Lebendig Gestalten adlı çalışmasında da karma eğitimin okul ortamında cinsel taciz vakalarına zemin hazırladığı yönündeki araştırmaların derlendiğini iddia eden Kavaklı, Amerika Birleşik Devletleri’nde yalnızca kız öğrencilere eğitim veren çok sayıda üniversitenin faaliyet gösterdiğini ve bu kurumların başarılı mezunlar yetiştirdiğinin ifade edildiğini söyledi.